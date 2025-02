Serie A: il programma completo e gli orari della 23° giornata

La 23° giornata del campionato di Serie A è iniziata con l’anticipo Parma – Lecce e continuerà tra il 1°, il 2 e il 3 febbraio. In calendario ci sono diversi big match come il derby Milan – Inter e anche la sfida tra Roma e Napoli, partite decisive per la classifica.

Come sempre, tutte le partite di Serie A sono trasmesse da DAZN, per chi ha un abbonamento Standard e Plus. In questo momento, DAZN mette a disposizione uno sconto per chi attiva il piano annuale. La versione Standard, infatti, è ora proposta a 259 euro (con una spesa effettiva di circa 21 euro al mese) mentre la versione Plus, che permette di sfruttare le due visioni in contemporanea, costa 399 euro (con una spesa di circa 33 euro al mese).

Le promozioni in corso sono valide per un periodo di tempo limitato e consentono l’accesso a DAZN per 12 mesi, senza alcun obbligo di rinnovo dell’abbonamento. Da segnalare, inoltre, che è possibile anche optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, in modo da dilazionare la spesa. Per accedere subito all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di DAZN, tramite il link qui di sotto.

Ecco, invece, il programma completo della 23° giornata di Serie A con gli orari di tutte le partite:

Serie A: il programma e gli orari della 23° giornata

Sabato 1° febbraio

Udinese-Venezia (15:00)

Monza-Verona (15:00)

Atalanta-Torino (18.00)

Bologna-Como (20:45)

Domenica 2 febbraio

Juventus-Empoli (12:30)

Fiorentina-Genoa (15:00)

Milan-Inter (18:00)

Roma-Napoli (20:45)

Lunedì 3 febbraio

Cagliari-Lazio (20:45)

Per guardare tutte le partite è possibile collegarsi a DAZN. Chi non ha un abbonamento, come detto in precedenza, può attivare oggi l’abbonamento annuale a prezzo scontato, con la possibilità di risparmiare fino a 200 euro sulla spesa complessiva per 12 mesi di utilizzo. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.