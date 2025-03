Serie A, Inter - Monza: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming

Dopo le Coppe europee, questo week end torna in campo la Serie A e uno dei match più attesi in programma è Inter – Monza, con la prima in classifica che sfida l’ultima in uno dei tanti derby lombardi del campionato. Si tratta di una sfida da non perdere: entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria e non possono sbagliare.

L’Inter punta ad allungare in cima alla classifica mentre il Monza ha bisogno di punti per avvicinare la zona salvezza, distante, per il momento, 9 punti. Con 11 giornate ancora in calendario, tutto può ancora accadere. Naturalmente, l’Inter è la favorita contro il Monza ma il match potrebbe riservare non poche sorprese.

Il calcio di inizio è programmato per sabato 8 marzo, alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Per tutti gli abbonati è sufficiente, quindi, raggiungere la piattaforma di streaming per seguire la diretta.

Chi non ha un abbonamento, invece, può attivare DAZN puntando sul piano mensile, disponibile a partire da 34,99 euro al mese. Da segnalare, però, che anche i piani annuali sono in sconto: un anno di DAZN ora costa 259 euro invece di 359 euro oppure 399 euro invece di 599 euro scegliendo la versione Plus che permette l’accesso alla piattaforma da 2 dispositivi.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito di DAZN, qui di sotto.

Inter – Monza: orario e probabili formazioni

La partita è in programma alle 20:45 di sabato 8 marzo. Ecco le probabili formazioni del match:

Inter (3-5-2) : Martinez; Acerbi, De Vrij, Bisseck; Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries; Arnautovic, Lautaro.

: Martinez; Acerbi, De Vrij, Bisseck; Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries; Arnautovic, Lautaro. Monza (3-5-2): Turati; Palacios, Izzo, D’Ambrosio; Kyriakopoulos, Zeroli, Bianco, Pedro Pereira, Birindelli; Dany Mota, Keita Balde.

