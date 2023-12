Sfida da 50$ per investitori intelligenti: Ethereum Classic, Rebel Satoshi e TRON

Gli investitori intelligenti che desiderano trasformare 50 $ in guadagni massicci sono alla ricerca dei migliori altcoin da acquistare. Gli analisti veterani delle criptovalute hanno fatto le loro scelte tra i migliori altcoin per tale scenario. Vediamo perché hanno scelto Ethereum Classic (ETC), Rebel Satoshi ($RBLZ) e TRON (TRX).

Ethereum Classic corregge mentre gli esperti prevedono un’altra impennata

Insieme al ribasso sul mercato delle criptovalute, anche il prezzo di Ethereum Classic (ETC) ha sofferto. Nonostante ciò, il prezzo di Ethereum Classic è salito grazie alla ripresa sul mercato. Il 10 novembre, il prezzo di Ethereum Classic (ETC) è salito a 21,50 $ prima di entrare in una correzione.

A causa della correzione, Ethereum Classic (ETC) è sceso a 18,61 $ il 30 novembre. Nonostante la correzione, gli esperti sono ottimisti su Ethereum Classic (ETC) per il futuro. Questo perché l’ecosistema di Ethereum Classic (ETC) è stato testimone di enormi sviluppi nel 2023.

Ad esempio, una pool di mining dedicata a Ethereum Classic (ETC) è stata lanciata da F2Pool nel settembre 2023. Anche Brave Wallet ha annunciato il supporto per Ethereum Classic (ETC) nello stesso mese. A novembre è stato rilasciato il primo DEX a ordini limitati, Confluence, su Ethereum Classic. Di conseguenza, gli analisti prevedono che il prezzo di Ethereum Classic (ETC) subirà un’impennata in futuro.

La prevendita di Rebel Satoshi crea scalpore e gli investitori si accalcano in massa

Rebel Satoshi ha intrapreso la missione di portare la vera decentralizzazione sul mercato delle criptovalute. Il progetto di meme coin, Rebel Satoshi, trae la sua etica da rivoluzionari come Satoshi Nakamoto e Guy Fawkes. Attraverso la sua community di meme Recusant, Rebel Satoshi mira a cambiare lo status quo del mercato attuale.

Rebel Satoshi comprende diverse sfaccettature nel suo ecosistema. Ad esempio, il Rebels Artifact Vault è un marketplace accattivante con 9.999 NFT unici. Il programma Stage2Earn di Rebel Satoshi è stato progettato per contribuire ad alimentare la sua crescita, guidata dalla partecipazione della community. Il token $RBLZ è al centro dell’ecosistema di Rebel Satoshi. Gli early adopter e possessori del token $RBLZ ottengono accesso anticipato ed esclusivo all’ecosistema di Rebel Satoshi.

$RBLZ è un token ERC-20 utilizzato per la governance e l’adesione a Rebel Satoshi. I possessori di $RBLZ guadagnano anche l’iscrizione a Recusant sulla piattaforma. Rebel Satoshi sta attualmente conducendo il Rebels Round 1 di prevendita del token $RBLZ. Il prezzo del token $RBLZ nel Rebels Round 1 è di $0,013 per token. Una volta terminata la prevendita, il token $RBLZ aumenterà del 150% rispetto al prezzo iniziale per raggiungere i 0,025 $. Di conseguenza, gli investitori si sono accalcati per acquistare $RBLZ e la prevendita del Round 1 è stata completata per oltre il 65%.

TRON subisce una pressione di vendita mentre FTX deposita token su Binance

Il token TRON, TRX, è stato uno dei migliori altcoin in termini di performance nel 2023. Grazie all’andamento positivo dei mercati, anche il token TRON (TRX) ha registrato un’impennata. Il token TRON, TRX, ha raggiunto un massimo mensile di 0,11 $ il 13 novembre.

Insieme alla ripresa del mercato, il rialzo del token TRON TRX è stato provocato dalla crescita massiccia dell’ecosistema TRON. Uno degli annunci più importanti è stata la partnership tra ChatGPT e TRON nel mese di ottobre.

Nonostante ciò, FTX ha trasferito più di 13 milioni di dollari in TRON (TRX) su Binance. Gli analisti prevedono che questa mossa potrebbe innescare una massiccia svendita del token TRON, TRX. Di conseguenza, prevedono un calo del prezzo di TRON (TRX) nel 2023 e oltre.

