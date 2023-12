L’intelligenza artificiale investe ormai molteplici campi e può essere sfruttata anche dagli utenti meno esperti in materia per ottenere informazioni su un determinato argomento o avere un supporto in una determinata attività, dalla programmazione all’editing fotografico. L’ultima novità è stata presentata da Mastercard e si chiama Shopping Muse.

Shopping Muse è un nuovo strumento basato sull’AI generativa e aiuta le persone con gli acquisti, anche attraverso consigli personalizzati sui prodotti. Il tool è gestito da Dynamic Yield, una società che proprio Mastercard ha acquisito nel 2022. L’idea di base dell’azienda con sede a New York è quella di “rivoluzionare il modo in cui i clienti cercano scoprono prodotti all’interno del catalogo digitale di un rivenditore“.

Con il suo linguaggio di tipo colloquiale, Shopping Muse comprende le tendenze del momento, le sa analizzare, ed è in grado di rispondere a domande come “cosa dovrei indossare per un matrimonio in spiaggia?“. Per quanto riguarda invece i già citati consigli personalizzati, lo strumento AI esamina le precedenti esperienze d’acquisto dell’utente e le sue domande. Tutto viene analizzato, dai clic su determinati prodotti per dare uno sguardo più approfondito agli articoli aggiunti al carrello. Anche gli acquisti nei negozi fisici, se collegati ad account (quando in cassa viene fornito il numero di cellulare o l’indirizzo email, ad esempio).

«La personalizzazione offre alle persone le esperienze d’acquisto che desiderano e l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale è la chiave per sbloccare uno shopping online coinvolgente e su misura», spiega il CEO di Dynamic Yield. «Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa di Shopping Muse, stiamo soddisfacendo gli standard del consumatore e rendendo lo shopping più intelligente che mai».

Al momento Shopping Muse è in fase di early access. Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili sul sito sito web di Dynamic Yield by Mastercard.