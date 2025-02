Sicurezza aziendale per PMI: approfitta del 30% di sconto su Bitdefender

Per le piccole e medie imprese la sicurezza non è solo una questione di privacy, ma anche di costi. Trovare strumenti affidabili per proteggere le proprie informazioni, i dati sensibili dei propri clienti e collaboratori e il proprio lavoro, è un’esigenza ma anche una voce importante sul budget. Soprattutto per le PMI, spesso ditte individuali o realtà aziendali che non hanno grandi margini di guadagno. Un’opportunità interessante è sicuramente quella messa in campo da Bitdefender con GravityZone Small Business Security. Personalizza l’offerta beneficiando del 30% di sconto.

Cos’è Bitdefender GravityZone Small Business Security

Bitdefender GravityZone Small Business Security è una soluzione di sicurezza informatica progettata specificamente per le esigenze delle piccole imprese, offrendo protezione avanzata contro phishing, ransomware e attacchi informatici. Tra le caratteristiche distintive c’è innanzitutto la piattaforma modulare e scalabile che consente un’espansione continua per soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza.

È infatti possibile decidere il numero di dispositivi (desktop, portatili, file server) da proteggere (fino a 100), impostare la durata dell’abbonamento e valutare se aggiungere uno o più add-on per configurare un’offerta realmente su misura alle proprie esigenze.

In termini di affidabilità Bitdefender GravityZone Small Business Security si contraddistingue per la sua capacità di proteggere simultaneamente tutti i dispositivi aziendali tramite un’unica console di gestione centralizzata. Bitdefender GravityZone Small Business Security si occupa di rilevare e bloccare le minacce informatiche adottando sistemi di machine learning e analisi comportamentale intervenendo immediatamente con l’interruzione del processo potenzialmente pericoloso.

Bitdefender GravityZone Small Business Security prevede inoltre il rilevamento e il risanamento dei ransomware con il ripristino dei file attingendo alle copie di backup, la protezione contro i malware e il blocco automatico dei siti di phishing. È poi possibile aggiungere anche il controllo della navigazione web con blocco dei siti web dannosi (GravityZone Web Access and Device Control) e il monitoraggio del traffico di rete con identificazione e correzione delle vulnerabilità nei sistemi (GravityZone Network Attack Defense and Risk Management).

Se c’è un problema o un rischio per la tua azienda Bitdefender GravityZone Small Business Security ha la soluzione. Provalo ora sfruttando della promozione con lo sconto del 30%.