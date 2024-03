Sicurezza e privacy garantite con ExpressVPN a soli 6,32€/mese

Navigare online con sicurezza e privacy garantite al 100%: questo dovrebbe fare ogni utente del Web. ExpressVPN, grazie alla sua offerta attuale, sta cambiando le regole su come viene percepito questo aspetto.

Ma cosa ha di speciale questo servizio VPN? Qualità, velocità e sicurezza garantita. La sua politica rigorosa di no log assicura che la tua navigazione resti completamente privata: nessun registro di attività o di connessione viene mai archiviato, garantendoti un livello di anonimato senza precedenti.

Sicurezza e privacy garantite con l’offerta rivoluzionaria di ExpressVPN

La vera rivoluzione, però, sta nell’offerta che ExpressVPN ha pensato per te: un incredibile sconto del 49% sull’abbonamento annuale più 3 mesi gratuiti. Questo significa che avrai tutto il meglio di ExpressVPN al costo di soli 6,32€ al mese per 15 mesi di servizio. È l’opportunità perfetta se vuoi il livello di sicurezza online più alto possibile a costi contenuti.

Oltre a proteggere la tua privacy, ExpressVPN nasconde il tuo indirizzo IP e protegge i tuoi dati, così ISP e altre entità non possono memorizzare ciò che fai.

Inoltre, potrai accedere a tutti i contenuti bloccati geograficamente e potrai proteggere le tue transazioni online, ovunque tu sia. E non dimenticare: con un unico abbonamento, potrai installare la VPN su ogni dispositivo che hai in casa, proteggendo tutta la tua famiglia.

Se poi, per qualche motivo, non ti trovi bene, c’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni. È un modo come un altro per testare ExpressVPN.

È arrivato il momento di fare il grande passo. L’offerta è valida ancora per poco tempo, quindi non stare ancora lì a riflettere. Ricorda sempre che, con ExpressVPN, la sicurezza e la privacy sono garantite, sempre!