Siri è in stato confusionale: non sa che mese è ora

C’è un piccolo problema con Siri. Anzi, neanche tanto piccolo, se si pensa che il celebre assistente vocale di Apple non riesce più a rispondere a una domanda semplicissima: “In che mese siamo?”. Sembra assurdo, ma a provarlo sono decine di utenti, tra cui uno che ha postato tutto su Reddit. La risposta di Siri? “Mi dispiace, non capisco”. Non proprio ciò che ci si aspetterebbe da un’intelligenza artificiale nel 2025.

A confronto, Gemini di Google — ma anche altri assistenti come ChatGPT — risponde senza esitazioni: “Siamo nel mese di marzo”. E lo fa senza confusione, né errori. Il paragone diventa inevitabile: da una parte c’è chi è già proiettato nel futuro dell’AI, dall’altra un assistente che inciampa sul calendario.

Siri fa fatica anche con il calendario

E non è finita qui. Ad alimentare la discussione online è stato anche un altro svarione clamoroso: Siri, alla domanda “Qual è il prossimo venerdì 13?”, avrebbe risposto “venerdì 18 aprile 2025”. Peccato che quel giorno sia un lunedì. Dopo le prime segnalazioni, sembra che la risposta sia stata corretta: ora Siri mostra risultati più affidabili presi dal web, tra cui il corretto 13 giugno 2025.

Insomma, a differenza dei suoi rivali che gestiscono ragionamenti complessi e interazioni naturali, Siri sembra inciampare proprio sulle basi. E questo mette un po’ in imbarazzo Apple, soprattutto ora che si parla tanto di Apple Intelligence, il nuovo progetto AI che dovrebbe rivoluzionare l’ecosistema della Mela.

Il futuro di Siri passa da Apple Intelligence

Il cambio di guida alla divisione che si occupa di Siri non è passato inosservato. John Giannandrea ha lasciato il testimone a Mike Rockwell, e in molti vedono in questa mossa un chiaro segnale: Apple sa che deve correre per recuperare terreno. Da tempo, dentro Cupertino, si parla di ritardi “spiacevoli e imbarazzanti”, e l’obiettivo è ora uno solo: portare sul mercato un assistente AI capace di rivaleggiare con i migliori.

Ma per vedere Apple Intelligence in azione davvero, probabilmente bisognerà attendere ancora un po’. I primi segnali concreti arriveranno nel 2025, ma una versione davvero completa potrebbe non arrivare prima del 2026. Fino ad allora, conviene forse usare il calendario a muro… almeno quello sa sempre che mese è.