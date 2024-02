Sky Mobile debutta con tre offerte: si parte da 7,95€ con 5G incluso

Come da programma, oggi scende sul terreno di gioco Sky Mobile powered by Fastweb, nuovo operatore telefonico che propone offerte “semplici, trasparenti e convenienti”. Nel giorno ufficiale del lancio, come è giusto che sia, sono state rivelate anche quelle informazioni che tanti utenti non vedevano l’ora di scoprire, principalmente costi e quantità di GB per navigare in rete.

Sky Mobile powered by Fastweb: le tre offerte e un’icona del calcio italiano come testimonial

Sky Mobile propone tre diverse soluzioni che, come già anticipato, differiscono unicamente per i GB a disposizione. E i relativi costi, ovviamente. Scopriamole nel dettaglio.

Base : 150 GB, minuti illimitati e 5G incluso gratuitamente. Il costo mensile è di 7,95€ (la SIM ha un costo di 10€).

: 150 GB, minuti illimitati e 5G incluso gratuitamente. Il costo mensile è di (la SIM ha un costo di 10€). Full : a 9,95€ al mese prevede 200 GB, minuti illimitati e 5G incluso gratuitamente. Anche in questo caso la SIM ha un costo di 10€.

: a prevede 200 GB, minuti illimitati e 5G incluso gratuitamente. Anche in questo caso la SIM ha un costo di 10€. Maxi: questa è l’offerta più costosa (11,95€ al mese) ma prevede ben 300 GB. Sono ovviamente inclusi il 5G gratuito e i minuti illimitati. Come per le altre due offerte, il costo della SIM è di 10€, da pagare solo una volta.

La copertura può contare sulla rete mobile di Fastweb (la più veloce in Italia secondo Ookla), che raggiunge oltre il 99% del territorio in 4G e offre la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi. Le tre offerte sopra descritte, poi, non prevedono costi nascosti, vincoli di durata o costi di uscita.

Alessandro Del Piero è il testimonial di Sky Mobile powered by Fastweb

Per questo importante evento è stato scelto un testimonial d’eccezione, Alessandro Del Piero. Il protagonista del primo spot di Sky Mobile è proprio l’ex calciatore (stella della Juventus e della nazionale italiana), già punto fermo di Sky Sport.

«Il primo spot di Sky Mobile powered by Fastweb mostra, con un tocco di magia, come Sky continui a semplificare la vita dei suoi abbonati e siamo davvero felici che un campione come Alex Del Piero abbia scelto di esserne testimonial. Autore di numerose prodezze in campo, nessuno meglio di lui incarna il claim ‘semplicemente possibile’. È il volto perfetto per descrivere un’offerta semplice, senza costi nascosti, che permette di scegliere il piano ideale in base alle proprie esigenze e di navigare anche in 5G», afferma Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia.

L’offerta è attivabile sul sito di Sky Mobile, nei negozi Sky o chiamando il numero gratuito 141.