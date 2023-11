C’è un’importante novità per il settore della telefonia mobile. Sky ha oggi ufficialmente annunciato Sky Mobile powered by Fastweb. Il nuovo operatore sarà attivo dai primi mesi del 2024 e potrà contare – come suggerisce il nome stesso – sulla partnership con Fastweb.

Sky Mobile è il nuovo operatore italiano: lancio fissato per i primi mesi del 2024

L’obiettivo è fornire ai clienti un’esperienza Sky ancora più completa: dopo l’offerta per navigare in rete in casa e/o in ufficio (Sky Wi-Fi), arriva anche quella per la telefonia mobile. Il partner scelto per questo importante debutto è Fastweb, che secondo i dati diffusi da Ookla offre il servizio mobile più veloce d’Italia (con copertura del 99% nello stivale).

Pensare a Sky come un punto di riferimento unicamente per l’intrattenimento (sport, serie TV e film) è oggi assolutamente riduttivo. L’azienda vuole anche soddisfare tutte le esigenze di connettività dei suoi utenti, come spiega Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia: «Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Sky Mobile grazie a un accordo con Fastweb, partner tecnologico anche per il broadband di Sky Wifi. Dopo essere entrati nelle case di milioni di italiani con i nostri contenuti esclusivi e l’ultra broadband di Sky Wifi, con il lancio di Sky Mobile vogliamo completare la nostra offerta di servizi diventando un punto di riferimento per le famiglie Sky anche per tutte le esigenze di connettività».

Nel corso della presentazione – durante la quale l’AD ha comunque voluto precisare che la TV resta il core business dell’azienda – non sono stati forniti quei dettagli che potenziali clienti vorrebbero conoscere fin da subito. Non è chiaro ad esempio quanto costerà l’offerta Sky Mobile powered by Fastweb. «Un’offerta completa ad un prezzo vantaggioso», si legge sul sito web (che al momento funge da semplice placeholder).

Dalla stessa pagina web si apprende che l’offerta includerà tutto il necessario – minuti, SMS e Giga – e che il 5G sarà incluso. Non manca un riferimento poi alla “trasparenza”: l’azienda promette ai suoi futuri clienti che non ci saranno vincoli di durata né costi nascosti.