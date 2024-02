Sky Mobile powered by Fastweb: si parte il 29 febbraio, è ufficiale

Sky Mobile powered by Fastweb scenderà ufficialmente sul terreno di gioco il 29 febbraio, dunque la prossima settimana. A comunicare la notizia è lo stesso gigante delle telecomunicazioni con un comunicato stampa che fornisce anche qualche dettagli aggiuntivo rispetto alle informazioni diffuse lo scorso novembre.

Sky Mobile arriva il 29 febbraio: nuovi dettagli

Con un claim ambizioso (“semplicemente possibile”), Sky prova a scuotere il mercato della telefonia mobile con un’offerta “semplice, trasparente e conveniente”. Come sottolineato dall’azienda, gli utenti potranno contare su una copertura che raggiungere oltre il 99% del territorio in 4G e potranno navigare in 5G senza alcun costo aggiuntivo. La rete d’appoggio sarà quella di Fastweb, la più veloce d’Italia secondo i test di Ookla.

Ma quanto costerà Sky Mobile powered by Fastweb? Al momento questa informazione resta nascosta ma l’azienda dichiara di voler accontentare tutti gli utenti, di voler soddisfare qualsiasi esigenza. Per questo motivo, le offerte saranno tre, tutte con minuti illimitati, senza costi nascosti e senza alcun vincolo di durata. La differenza tra le tre promozioni la farà la quantità di giga disponibili.

Sky Mobile powered by Fastweb avrà un’ampia copertura, anche in 5G, e sarà disponibile in tre diverse soluzioni, a un prezzo vantaggioso.

«Che si tratti di vivere i grandi eventi sportivi e le storie più emozionanti o di connettersi alle proprie passioni, Sky è il partner ideale delle famiglie e con Sky Mobile lo sarà ancora di più. Ora la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e con una qualità unica. Con questa novità daremo un’opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto» dichiara Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Nei prossimi giorni l’azienda svelerà tutte le informazioni che i consumatori e potenziali clienti vorranno conoscere. Il debutto sarà accompagnato da una campagna di comunicazione con un testimonial d’eccezione, quindi non ci sono dubbi sul fatto che il lancio di Sky Mobile avrà una certa risonanza (soprattutto se i prezzi saranno competitivi).