Sky offre i pacchetti Cinema e TV con Netflix a meno di 20€ al mese

Nuova offerta speciale in casa Sky. Per i primi 18 mesi il pacchetto Intrattenimento Plus – Sky TV + Netflix – insieme a Sky Cinema è in offerta a 19,90 euro al mese invece di 44 euro, con un risparmio complessivo di oltre 430 euro. La promozione è valida fino al 27 ottobre ed è attivabile direttamente online su questa pagina del sito ufficiale Sky.

Questi i dettagli dell’offerta:

Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix) a 14,90 euro al mese anziché 30 euro

(Sky TV + Netflix) a 14,90 euro al mese anziché 30 euro Sky Cinema a 5 euro al mese anziché 14 euro

L’offerta in corso prevede un vincolo di permanenza di 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, il prezzo dell’abbonamento passerà a quello in vigore a tale data, a meno che non si scelga di disdire con un preavviso di 30 giorni.

Sky TV + Netflix con Sky Cinema in offerta a 19,90 euro al mese per 18 mesi

Nell’offerta è incluso come detto il pacchetto Intrattenimento plus, che prevede l’accesso completo al catalogo di Sky TV e Netflix (account Base). Con Sky TV si ha la possibilità di guardare le migliori serie internazionali e italiane, le produzioni Sky Original e gli show per tutta la famiglia. Tra le novità più interessanti di questo mese si annovera Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, la serie tv di Sydney Sibilia che racconta la nascita degli 883.

Sky Cinema offre invece prime visioni imperdibili, il meglio del cinema internazionale e italiano, più film Sky Original pensati appositamente per i propri gusti personali. Inoltre, il pacchetto include l’intero catalogo della piattaforma streaming Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Per attivare l’offerta Sky TV e Netflix + Sky Cinema a 19,90 euro al mese per 18 mesi c’è tempo fino al 27 ottobre. La promozione è attivabile direttamente online su questa pagina dedicata del sito Sky.