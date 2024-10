Sky rilancia la sua maxi offerta per Intrattenimento, Sport e fibra

Sky ha deciso di rilanciare l’offerta sul pacchetto Sky TV + Sky Sport + Sky Wifi a 39,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 81,80 euro, con un risparmio complessivo di 754 euro in un anno e mezzo. E lo ha fatto in occasione del debutto della serie Sky Original sulla storia degli 883, la band più iconica degli anni Novanta.

Questi i valori dei singoli pacchetti: Sky Wifi 29,90 euro, Sky TV e Sky Sport insieme a 51,90 euro. Un’ottima occasione quindi per tutti coloro interessati non solo all’intrattenimento di Sky, ma anche allo sport e alla velocità della fibra Sky Wifi.

L’intrattenimento di Sky con lo sport e la velocità di Sky Wifi in offerta a 39,90 euro al mese

L’attuale offerta di Sky include l’intrattenimento di Sky TV, con show, serie Sky Original ed internazionali più numerosi documentari. Tra le novità più interessanti del mese si annoverano la nuova stagione di X Factor (l’inizio dei Live Show è atteso per la fine del mese), la serie Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, e The Penguin (con il candidato premio Oscar Colin Farrell).

Per quanto riguarda invece Sky Sport, è il pacchetto più completo oggi disponibile sul mercato per gli appassionati di sport. A partire dal calcio, con 185 partite su 203 a stagione della Champions League, tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, l’intera stagione ATP e WTA di tennis con i quattro tornei del Grande Slam, con ancora l’NBA e l’Eurolega di basket.

A tutto questo si aggiunge l’offerta Sky Wifi, la fibra 100% ultraveloce che consente a chiunque di navigare in rete alla massima velocità- Il modem Sky Wifi Hub è incluso, così come l’opzione Wifi sicuro.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di Sky consente di risparmiare 754 euro in un anno e mezzo. Vi confermiamo infine che per aderire alla promozione c’è tempo fino al 10 novembre.