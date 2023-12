Skype TwinCam: cos'è e come funziona la connessione di due videocamere

Microsoft sta puntando moltissimo su Teams tant’è vero che la piattaforma per la collaborazione e la produttività è proposta per default nella barra delle applicazioni di Windows 11, quando nelle precedenti versioni del sistema operativo tutto lo spazio era riservato a Skype. L’azienda di Redmond non ha comunque intenzione di abbandonare lo sviluppo di Skype, nonostante sia molto meno utilizzato rispetto al passato.

Una dimostrazione è l’aggiunta della funzione TwinCam che permette di usare due videocamere durante una videochiamata. Annunciata tempo fa, ormai a inizio 2022, è finalmente pronta per il debutto ufficiale nell’applicazione.

Cos’è e come funziona Skype TwinCam

Senza disattivare il flusso video della telecamera principale, Skype consente adesso di collegare una seconda videocamera e trasmetterne le immagini agli altri partecipanti. L’applicazione Microsoft permette di abbinare l’utilizzo della webcam del PC a una seconda videocamera, quale può essere quella del dispositivo mobile.

Si supponga di voler mostrare un documento, un oggetto, uno strumento musicale o qualsiasi altra cosa mentre la telecamera principale inquadra il viso. Tutto ciò che è necessario fare è dotarsi di un altro dispositivo (ad esempio uno smartphone o un tablet), avviare Skype anche lì ed effettuare la scansione di un codice QR.

Per usare TwinCam è al momento necessario installare la versione di anteprima più aggiornata di Skype, scaricandola da questa pagina e installandola sia sul PC che sul dispositivo mobile. L’applicazione è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

È essenziale che l’utente utilizzi la stessa versione di Skype su entrambi i dispositivi e che il login sia effettuato usando il medesimo account Microsoft: dopo la connessione del secondo dispositivo, il flusso video accessorio apparirà immediatamente sopra il primo.

Per attivare TwinCam in una videochiamata composta da due o più partecipanti, è sufficiente fare clic sull’apposita icona, visibile anche in questo documento di supporto. L’icona compare dopo l’avvio di una chiamata.