Smartphone Android rubato e restituito dai ladri: volevano un iPhone

La continua bagarre tra Android ed iOS che vede protagonisti gli smartphone di vari brand e gli iPhone di Apple, è sempre d’attualità. Anche durante gli eventi di tutti i giorni infatti non si perde mai occasione per mettere a confronto le due realtà, screditandone una in favore dell’altra.

Questa volta sarebbe balzata agli onori della cronaca una storia che avrebbe dell’incredibile. Un uomo ha Washington D.C. sarebbe stato vittima di una rapina molto singolare, che ha riproposto ancora una volta il confronto tra smartphone Android ed iPhone.

Rapinano un uomo del proprio smartphone ma glielo restituiscono perché non era un iPhone

Sembra davvero surreale quanto accaduto ad un uomo che camminava in giro per Washington lo scorso mese di novembre. Mentre era in intento ad andare in giro per alcune commissioni, avrebbe subito una rapina a mano mano armata. I ladri hanno depredato l’uomo di tutto ciò che aveva in tasca, comprese le chiavi dell’auto, appena parcheggiata, e lo smartphone.

A graziare la vittima è stato un aspetto: il suo telefono era un Android. Come riportato infatti dalla fonte, lo smartphone gli sarebbe stato restituito poiché i malviventi si aspettavano un iPhone. I momenti sono stati concitati ma si sono svolti in un lasso di tempo relativamente breve.

Una volta parcheggiata l’auto, l’uomo ha visto due persone con il volto travisato avvicinarsi armate di pistole. Dopo aver minacciato la vittima, hanno tutto ciò che aveva in tasca, comprese le chiavi del mezzo, sono saliti e sono andati via. Prima di allontanarsi però i ladri avrebbero dato un’occhiata allo smartphone appena rubato e non avrebbero perso tempo nel riconsegnarlo all’avente diritto.

Secondo quanto riportato, avrebbero guardato con sdegno il telefono realizzando fosse un Android Android. Dopo pochi secondi il dispositivo era fortunatamente di nuovo tra le mani del proprietario. Sfortunatamente non è stato lo stesso per l’auto.