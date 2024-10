Smartphone Samsung: le migliori offerte al Festa delle Offerte Prime 2024

Non sarebbe una Festa delle Offerte Prime se su Amazon non ci fossero in sconto i prodotti della gamma Galaxy di Samsung. Ecco infatti una lista piena di offerte ottime sotto questo punto di vista, con due anni di garanzia su ognuno dei prodotti inclusi.

Samsung presenta i suoi migliori dispositivi in sconto alla Festa delle Offerte Prime di Amazon

Il top dei top è in sconto. Ecco il Galaxy Z Fold 6 in promo a 1850,99 € invece che a 2099 €. Il suo immenso display interno da 7,6 pollici Dynamic AMOLED 2x e la sua tripla fotocamera garantiscono performance straordinarie, complice anche la batteria a lunga durata. Questo esemplare offre 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Alla base della catena Galaxy S24 c’è proprio il modello base che oggi nel suo colore viola offre un ottimo sconto. La tripla fotocamera da 50 MP si accompagna con una batteria da 4000 mAh, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ottimo, anche il display da 6,2 pollici full HD+. Il prezzo di oggi è di 739,90 € invece che di 989 €.

Non poteva mancare il Galaxy S24 Ultra che oggi nella versione titanium Gray da 512 GB è in promo. La batteria è da 5000 mAh, il display Dynamic AMOLED 2x è da 6,8 pollici QHD+ e la fotocamera principale da 200 MP con zoom 100x. Il top di gamma assoluto costa 1233,99 € al posto di 1619 €.

L’altro pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Flip 6, è disponibile oggi in sconto con il suo splendido display esterno da 3,4 pollici e con il display interno da 6,7 pollici di tipo Dynamic AMOLED 2x. La sua doppia fotocamera da 50 MP assicura scatti eccezionali, così come per le performance che sono al top grazie a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il prezzo è di 1075,97 € invece che di 1279 €.

Il Samsung Galaxy A55 5G, che include anche la cover, ha un display da 6,6 pollici full HD AMOLED. L’hardware vede 8 GB di RAM e 256 GB di memoria con una batteria da 5.000 mAh. Sul retro ci sono tre fotocamere con la principale da 50 MP. Il prezzo oggi cala da 398 a 359,99 €.