Instagram, TikTok… ma che fine ha fatto Snapchat? Il social network in giallo con il logo di un fantasma prima era molto più frequentato rispetto a quanto lo sia ora, ma da qui a definirlo “scomparso” ce ne passa. In queste ore se ne torna a parlare perché il servizio, a distanza di 13 anni dal suo debutto su iPhone, è disponibile nativamente anche per iPad.

Snapchat: addio bordi neri su iPad, arriva il supporto nativo per i tablet Apple

L’ultima versione dell’app Snapchat abilita il supporto per gli iPad di Apple. «È sempre lo stesso Snapchat che conosci e ami, ma questa volta su uno schermo più grande», scrive l’azienda nelle note di rilascio dell’aggiornamento.

Nonostante l’entusiasmo del team di sviluppo, sembra che ci siano però ancora dei lavori di ottimizzazione da portare a termine. L’app, infatti, può essere eseguita al momento solo in modalità verticale, e non c’è alcun modo per orientarla in landscape. Inoltre, secondo le prime recensioni degli utenti, sembra che le interazioni con gli elementi dell’interfaccia non siano sempre così fluide e immediate.

Oltre al supporto nativo per iPad, di Snapchat si segnala anche l’adozione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Gli utenti possono ad esempio creare avatar Bitmoji con l’aiuto dell’AI, oppure “parlare” con My AI in una chat per creare promemoria, avviare un conto alla rovescia e altro ancora.

Questa notizia è tra le più condivise delle ultime ore, ma per un motivo che non è strettamente legato a Snapchat. Gli utenti stanno infatti dimostrando il proprio malcontento (con commenti e post sui social) verso le strategie di Meta relative a WhatsApp, che a distanza di 15 anni dal debutto (ma solo dal 2014 fa parte della scuderia di Mark Zuckerberg, ndr) risulta ancora indisponibile sui tablet di Apple.

Eppure a settembre del 2023 sembrava fossero giunti aggiornamenti positivi, con una versione Beta della nota piattaforma pienamente compatibile anche con iPadOS. Ad oggi però ancora nessuna novità, e bisogna quindi affidarsi alla versione web, con tutti i suoi contro.