Snapchat inserirà annunci pubblicitari tra i messaggi

Come affermato da Evan Spiegel, CEO di Snapchat, il social network inizierà presto a testare l’integrazione di messaggi sponsorizzati. Secondo le prime dichiarazioni in merito, le ads dovrebbero apparire come messaggi non letti nella scheda Chat principale. Questo tipo di contenuto pubblicitario si collocherà sopra la messaggistica organica.

Spiegel ha sottolineato come gli Snap sponsorizzati appariranno nella lista dei messaggi senza alcun tipo di notifica push. Inoltre, l’apertura o meno degli stessi risulterà del tutto facoltativa (anche se non è ancora chiaro se e come sia possibile eliminare tali contenuti senza aprirli). Questa è la prima volta in assoluto che Snapchat integra un sistema di pubblicità nel layout dell’app.

Le nuove strategie di Snapchat: in futuro la piattaforma punterà sempre più sulla pubblicità

Il CEO di Snapchat, nella nota che ha illustrato la nuova politica della piattaforma, ha sottolineato come gli Snap sponsorizzati permetteranno agli inserzionisti di comunicare in modo visivo con la community, aprendo scenari pubblicitari alquanto interessanti. Spiegel ha comunque voluto sottolineare come, le singole conversazioni tra amici resteranno private e non verranno in alcun modo coinvolte nelle attività pubblicitarie.

Snapchat, a dispetto dei suoi 850 milioni di utenti mensili, non ha mai spinto più di tanto nel contesto pubblicitario. Il prezzo delle sue azioni, vicino al minimo storico, sembra aver spinto i quadri dirigenziali a trovare un nuovo modo di monetizzare il social network. In questo senso, l’integrazione delle ads tra i messaggi potrebbe solo essere la prima fase di una strategia più strutturata.

La nota di Spiegel ha infine confermato come la crescita del business pubblicitario della piattaforma è uno degli input più importanti per il fatturato di Snapchat sul lungo periodo. Inoltre, il CEO ha sottolineato come anche gli investitori stanno spingendo in questa direzione, convinti che il servizio non stia crescendo abbastanza velocemente rispetto al mercato.

All’inizio dell’anno Snapchat ha catturato l’attenzione degli utenti e dei semplici curiosi introducendo degli animali domestici realizzati con l’IA che non sono però stati apprezzati da tutti.