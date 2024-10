Snapchat offre una nuova funzione interessante per chi ama viaggiare

Attraverso la sua app iOS, Snapchat sta proponendo ai suoi utenti una nuova funzionalità chiamata Footsteps. Questa, come descritta dallo stesso social network al sito TechCrunch, sfrutta i dati di Snap Map per offrire agli utenti una panoramica completa sui luoghi che hanno visitato.

Footsteps analizza i Ricordi per creare una sorta di “storico” dei viaggi dell’utente, dopodiché tiene conto di ogni viaggio, mostrando aree scoperte e percentuali di esplorazione di ogni singola città. Per certi versi, quanto proposto da Snapchat può ricordare Timeline di Google Maps.

Affinché la funzione offra dati realistici è però bene considerare che la stessa lavora attraverso gli Snap scattati e salvati sull’account. Ciò significa che la stessa può essere precisa solo con gli utenti che hanno una spiccata propensione alla fotografia e che dunque la stessa non si basa su GPS o sistemi di rilevazione particolari.

Anche se ciò comporta una minore precisione, dovrebbe garantire anche vantaggi a livello di privacy. Tutto ciò non è scontato, visto che proprio qualche giorno fa Snapchat è stato duramente contestato a causa di un possibile sfruttamento delle foto degli utenti per fini pubblicitari.

Sempre per quanto riguarda la privacy, Footsteps presenta anche altri vantaggi. Per esempio, è possibile cancellare in qualunque momento i dati relativi alla funzionalità dall’app. Inoltre, i dati raccolti restano comunque visibili solo all’utente e non a terzi. Sebbene la funzione sia disponibile per iOS, secondo un portavoce della piattaforma questa potrebbe presto raggiungere anche l’utenza Android.

L’implementazione di Footsteps può essere utile a Snapchat per rafforzare lo strumento Snap Map, utile alla piattaforma per cercare di competere con altri social network come Instagram e TikTok che offrono soluzioni simili.