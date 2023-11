Snapdragon 8 Gen 3 potenziato per Samsung Galaxy S24 Ultra

Durante la fine dello scorso mese di ottobre, Qualcomm ha presentato il suo nuovo processore top di gamma Snapdragon 8 Gen 3. Questo chip, come preannunciato, andrà ad alimentare molti modelli Android di fascia alta nel corso del prossimo 2024.

Proprio come avvenuto lo scorso anno, Qualcomm dovrebbe produrre una versione speciale del suo processore di punta per la nuova linea Galaxy di Samsung. Lo Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” infatti presentava un core CPU Prime più veloce con un clock in grado di raggiungere ben 3,36 GHz. Il valore era difatti più alto rispetto ai canonici 3,19 GHz della versione standard.

Ora tutto sembra andare in quella direzione, con un processore che sarà in grado di fornire prestazioni ancora più performanti per i prossimi Galaxy S24.

Qualcomm ha in programma uno Snpadrgaon 8 Gen 3 più potente per i Galaxy S24

Anche se Qualcomm non ha ancora presentato la variante del suo Snapdragon 8 Gen 3 dedicata ai Galaxy, sarebbero arrivate delle anticipazioni importanti. Un leaker avrebbe infatti rivelato quelle che secondo lui saranno le specifiche del chip bella sua versione”For Galaxy”

Secondo quanto riportato, lo Snapdragon 8 Gen 3 dedicato ai nuovi Samsung avrà una configurazione octa-core composta da un core CPU Prime Cortex-X4 in grado di toccare i 3,4 GHz, cinque core CPU Performance Cortex-A720 con una velocità di clock pari a 3,15 GHz/2,96 GHz e due core CPU Efficiency Cortex-A520 che gireranno a 2,27 GHz.

La versione standard, quella che non alimenterà i nuovi Galaxy, per iniziare presenta un core CPU Prime Cortex-X4 fino a 3,3 GHz. A seguire ecco cinque core CPU Performance Cortex-A720 con clock a 3,2 GHz/3 GHz e due core CPU Efficiency Cortex-A520 con una velocità di clock pari a 2,3 GHz.

È dunque semplice notare le differenze, per qualcuno minime ma in realtà significative, che riguardano le due varianti del chip. Le voci inoltre aggiungono che lo Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” includerà una GPU overcloccata.