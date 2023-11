Solana punta a superare i 50$, mentre InQubeta supera i 4,5 milioni di dollari

Le voci sul mercato delle criptovalute si stanno orientando verso la possibilità di una corsa al rialzo e i riflettori sono puntati sulle migliori criptovalute all’interno di questa narrazione. Solana (SOL) è un asset digitale che sta vivendo una formidabile corsa al rialzo, con l’obiettivo di superare i 45$ e continuare la sua ascesa. Il token è salito per due mesi consecutivi, sfidando varie barriere e livelli di resistenza.

Anche InQubeta (QUBE), l’imminente token AI, sta vivendo un rialzo mentre la sua prevendita continua a salire. Il progetto ha mantenuto una traiettoria ascendente da quando ha iniziato la prevendita, raccogliendo oltre 4,5 milioni di dollari dalle vendite. Grazie alle sue notevoli caratteristiche che offrono un grande potenziale di crescita, InQubeta punta a rivoluzionare il crowdfunding, utilizzando gli NFT di tendenza per fornire investimenti frazionari in startup tecnologiche di AI. Questo articolo esplora queste criptovalute e le caratteristiche uniche che le hanno spinte verso una corsa al rialzo senza fine.

InQubeta (QUBE): rompere le barriere con l’AI, gli NFT e la crescita esplosiva

InQubeta è l’ICO blockchain in ascesa con un’impennata nella prevendita. Sono stati venduti oltre 474 milioni di token, raccogliendo più di 4,5 milioni di dollari per il progresso del progetto. Il progetto sta attirando l’attenzione degli investitori grazie alla sua eccezionale prevendita e alle sue caratteristiche. L’obiettivo di InQubeta di rivoluzionare l’industria dell’AI e di raccogliere fondi attraverso il crowdfunding le conferisce lo status di pioniere sulla blockchain. Questo approccio unico è possibile grazie all’utilizzo di NFT di tendenza che rappresentano l’equity nelle startup tecnologiche di AI. Grazie a questa funzione, gli investitori possono sostenere la crescita dell’industria AI e allo stesso tempo guadagnare sui loro investimenti.

Il token QUBE è entrato nella quinta fase della sua prevendita in dieci fasi, avvicinandosi al lancio sui migliori exchange. Da un prezzo iniziale di 0,007$, InQubeta ha registrato un’impennata di oltre il 130% e ora viene venduto a 0,0161 $ per token. Con un prezzo di quotazione proposto di 0,0308$, gli investitori che entrano in questa fase possono ottenere almeno un aumento del 90% rispetto all’attuale prezzo del token DeFi. Questo ROI scenderà rapidamente, perché rimane solo il 15% circa dei token assegnati alla quinta fase, dopo di che ogni token sarà venduto a 0,01925 $ ciascuno. Un numero sempre maggiore di investitori si sta interessando a questa prevendita, e la speranza che si esaurisca rapidamente rimane tra i detentori.

Ci sono molti modi per guadagnare sulla piattaforma di InQubeta, aumentando l’interesse degli investitori a diversificare i wallet con questa ICO blockchain. Gli NFT su questa piattaforma possono essere scambiati in un marketplace in cui gli investitori possono vedere le società partecipanti e determinare se sono in linea con i loro interessi. I titolari del token nativo ottengono anche diritti di governance e di voto, consentendo loro di partecipare alle decisioni che possono spingere il progetto a raggiungere più rapidamente i suoi obiettivi. Considerato il 5% di pool per staking su questa piattaforma, questi titolari possono mettere in staking i loro token per guadagnare da una tassa di vendita del 5% imposta su tutte le transazioni.

Solana (SOL): occhi puntati sull’orizzonte dei 50$

Solana, un progetto open-source che fornisce soluzioni finanziarie decentralizzate sulla blockchain, sta vivendo una sorprendente corsa al rialzo. Questo asset digitale ha raggiunto lo status di star tra gli altri token per la sua performance nel 2023, sfidando le aspettative di un calo dei prezzi. SOL punta verso i 50, superando i precedenti livelli di resistenza di 35 e 40$.

Il prezzo del token DeFi di Solana è salito quasi del 100% dall’inizio dell’ultimo trimestre del 2023, registrando un trend rialzista per due mesi consecutivi. Avendo superato il modello del triangolo ascendente e la resistenza di 40 $, il token è destinato a raggiungere presto i 50 $. Gli investitori SOL si aspettano una crescita continua, dato che la criptovaluta continua a forgiare il suo percorso tra gli ostacoli sul mercato.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute continua ad evolversi e diverse migliori criptovalute mantengono una tendenza rialzista. L’impennata di Solana è stata impressionante, con il token che ha superato il punto precedentemente fissato di 40 $ e si sta indirizzando rapidamente verso un prezzo di 45 $. Anche InQubeta è in ascesa e la sua prevendita ha già raccolto oltre 4,5 milioni di dollari. Il progetto continua la sua traiettoria ascendente, attirando gli investitori con le sue caratteristiche allettanti e l’opportunità di aumentare la redditività potenziale data dalla combinazione di prevendita e staking dei token sulla piattaforma InQubeta.

