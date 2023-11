Solana triplicato nel 2023: un altro token sembra fare altrettanto

In un anno in cui il valore di Solana è triplicato, c’è un altro operatore sul mercato delle criptovalute che sta attirando l’attenzione degli investitori e degli appassionati di tecnologia: InQubeta (QUBE).

La notevole ascesa di Solana

Solana (SOL) ha registrato una crescita di valore nel 2023, con un prezzo triplicato. Si tratta di un ecosistema blockchain che ha attirato l’attenzione degli investitori.

Attualmente quotata a 41,49$, Solana (SOL) ha registrato un aumento del 17,59% nel corso della settimana. Considerata la capitalizzazione di mercato superiore a 14 miliardi di dollari, SOL sta avendo un impatto nel mondo delle criptovalute. La recente impennata del prezzo di Solana l’ha spinta al di sopra del livello di resistenza di 40$.

VanEck ha fatto una previsione sul prezzo di Solana. Secondo il loro rapporto, il valore di SOL potrebbe potenzialmente schizzare dalla stima di 9,81$ a 3.211,28$ entro l’anno 2030. Questa incredibile impennata del 10.600% posiziona Solana come un progetto da prendere in seria considerazione.

Investire in start-up di intelligenza artificiale con InQubeta (QUBE)

Mentre la fulminea ascesa di Solana continua, un altro intrigante giocatore è entrato in campo. InQubeta rappresenta una piattaforma con l’obiettivo di trasformare il futuro della tecnologia AI. È la prima piattaforma di crowdfunding in criptovalute al mondo progettata esclusivamente per i fondatori e gli investitori di tecnologia AI. Questa piattaforma distintiva offre un mezzo sicuro per investire in startup di AI che svolgono un ruolo nel plasmare la prossima ondata di progressi tecnologici.

Le startup di intelligenza artificiale hanno ora l’opportunità di assicurarsi un finanziamento e di impegnarsi con la propria community attraverso NFT basati su ricompense e azioni. Ogni opportunità di investimento viene trasformata in un NFT. Divisa in frazioni, consente a chiunque di sostenere e investire in startup tecnologiche di AI utilizzando i token QUBE ERC20.

Il marketplace NFT di InQubeta consente alle startup di intelligenza artificiale di tokenizzare le loro opportunità di investimento in NFT, che possono poi essere quotate dai titolari di token QUBE per investire. Questi investimenti sono ulteriormente suddivisi in NFT per offrire agli investitori la flessibilità necessaria in base ai loro vincoli.

Mettendo in staking i token QUBE gli investitori possono guadagnare ricompense attraverso una tassa di vendita del 5% che contribuisce a una pool di ricompense. Questa funzione di staking offre alla comunità l’opportunità di sostenere le startup di tecnologia AI ricevendo al contempo ricompense.

Visita la prevendita di InQubeta

Il token QUBE svolge un ruolo importante, in quanto token di governance che offre ai titolari la possibilità di partecipare attivamente ai processi decisionali della piattaforma. Questo approccio inclusivo consente ai titolari di token di plasmare il futuro della piattaforma e di contribuire al successo e al progresso delle startup nel campo della tecnologia AI. InQubeta è attualmente in fase di prevendita. Ha già raccolto più di 4,3 milioni di dollari durante la sua quarta fase.

Il token QUBE rappresenta un’opportunità di investimento per chi è appassionato di sostenere la crescita e la prosperità delle startup nel settore della tecnologia AI. Il valore di QUBE aumenta nel tempo grazie alle sue caratteristiche, che includono un’imposta del 2% su tutti gli acquisti e le vendite, che viene destinata a un wallet designato. Inoltre c’è una tassa del 5% sulle vendite che contribuisce a una pool di ricompense che consente agli investitori di guadagnare ricompense mettendo in staking i loro token.

InQubeta riconosce il potenziale che si trova all’intersezione tra la tecnologia AI e le criptovalute. I metodi di investimento tradizionali possono essere inefficienti e inaccessibili per gli individui. InQubeta si propone di affrontare queste sfide. Sfruttando la tecnologia e gli smart contract, InQubeta crea un ecosistema di investimento democratico che avvantaggia sia gli investitori che le startup.

Solana e InQubeta sono esempi di come la tecnologia blockchain e l’innovazione possano favorire la crescita, la democratizzazione e il progresso nel campo della tecnologia.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Il Software non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Il Software non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.