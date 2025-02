Solo fino al 28/02: 150 GB, minuti illimitati e 500 SMS in 5G a 7,89€ al mese con Spusu

Stai cercando una tariffa telefonica nuova che non sia solo conveniente ma anche interessante e offra qualcosa di nuovo e diverso dal solito? Spusu è quello che fa per te, con due offerte in scadenza il 28 febbraio davvero molto, molto, interessanti.

Con Spusu i Giga che non usi non vanno sprecati

Sono due le offerte in promozione in scadenza il 28 febbraio 2025: Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Entrambe le offerte includono:

150 GB di traffico dati + 300 GB di riserva

1000 minuti verso i fissi e i mobili dell’Unione Europa e del Regno Unito

Minuti, SMS e fino a 7,54 GB in roaming UE e nel Regno Unito

Segreteria telefonica e servizi di reperibilità inclusi

Cambio tariffa gratuito, nessun vincolo e nessuna penale

La differenza tra le due offerte è data dalla velocità di connessione. Spusu 150 XL, in promozione a 5,98€ al mese, consente di navigare con la velocità massima offerta dal 4G+, mentre Spusu 150 XL, in promozione a 7,89€ al mese, garantisce le prestazioni del 5G.

https://www.massresponse.com/SIT_RiservaDati.mp4

La riserva dati è una delle funzionalità più innovative e caratteristiche dell’offerta di Spusu. È infatti possibile accumulare gli SMS e i Giga di traffico dati non utilizzati nei mesi precedenti per essere utilizzati nei mesi successivi. I Giga accumulati nella riserva non scadono, ma restano disponibili e possono essere utilizzati al momento del rinnovo dell’offerta.

Una soluzione molto comoda e intelligente per rispondere al meglio alle esigenze. Non sempre, infatti, si ha bisogno di tutti i Giga previsti e capita spesso (anche considerando come il più delle volte ci colleghiamo utilizzando il Wi-Fi di casa o del luogo di lavoro) di non utilizzarli e, quindi, sprecarli. Spusu, invece, dà valore a ogni singolo Giga permettendo di arrivare fino a 450 GB da utilizzare per un mese intero.