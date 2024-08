Sony, la PlayStation 5 Pro potrebbe essere molto vicina

Le voci sull’arrivo di una PlayStation 5 Pro circolano praticamente da quando è stata lanciata la PS5 sul mercato. In tanti hanno notato infatti che una presunta scheda tecnica sarebbe trapelata addirittura durante lo scorso dicembre 2023. Chi si sta chiedendo dunque quando questo nuovo prodotto diventerà ufficiale, potrebbe trovare riscontro sul web proprio oggi siccome l’uscita potrebbe essere infatti imminente.

Alcune testate molto affidabili e famose hanno pubblicato dei nuovi report dopo aver partecipato al Gamescom 2024 la scorsa settimana. Proprio lì infatti hanno avuto modo di ascoltare alcuni sviluppatori che hanno affermato di avere in mano le specifiche hardware complete. Sebbene nessuna delle testate in questione abbia elencato gli sviluppatori con cui hanno parlato, è stato confermato che l’arrivo della PlayStation 5 Pro sarebbe ormai dietro l’angolo.

La PlayStation 5 Pro arriva: finalmente i gamer potranno avere la console definitiva

Wccftech afferma di essere sicura che lo sviluppatore con cui hanno parlato fosse diverso dalla fonte di Multiplayer, l’altra testata che ha annunciato l’arrivo imminente della PS5 Pro. Secondo quanto riportato, lo sviluppatore avrebbe detto a Wccftech che la PS5 Pro gestirà l’Unreal Engine 5 molto meglio del modello originale.

Il fatto che più sviluppatori abbiano parlato apertamente della PlayStation 5 Pro suggerisce che Sony sta spingendo molto per lanciare la console a breve, assicurandosi al contempo che gli sviluppatori terzi abbiano le risorse necessarie per ottimizzarla.

In merito alla data ufficiale, se ci si basa sul lancio della PS4 Pro che avvenne formalmente il 7 settembre per la commercializzazione al 10 novembre, ormai tutto potrebbe essere pronto. Anche se potrebbe non essere annunciata esattamente nella stessa data, sembra più che probabile che la PS5 Pro verrà svelata all’inizio di settembre e rilasciata in tempo per il Natale. Almeno per il momento queste sono le informazioni che pervengono dal web e sembrano essere le più affidabili degli ultimi mesi.