Sora: il generatore video AI di OpenAI è finalmente pronto al lancio

Il momento del lancio di Sora, strumento per generare video attraverso l’Intelligenza Artificiale, sembra finalmente arrivato.

Attraverso l’account ufficiale di X, OpenAI ha pubblicato un tweet dove lascia intendere come il modello AI sia quasi pronto al rilascio. Nel messaggio in questione si legge “12 giorni. 12 live streaming. Un sacco di novità, grandi e piccole. Domani iniziano i 12 giorni di OpenAI“.

Visto che il debutto di Sora era stato previsto entro la fine dell’anno, sembrano non essere particolari dubbi riguardo a cosa si stia riferendo la startup.

12 days.

12 livestreams.

A bunch of new things, big and small.

12 Days of OpenAI starts tomorrow.

— OpenAI (@OpenAI) December 4, 2024