Sorpresa, Apple aggiorna gli iPhone nelle scatole originali con Presto

Sapevamo già da qualche tempo che Apple era al lavoro per portare al debutto un sistema di aggiornamento dei suoi dispositivi ancora inscatolati, prima di essere venduti. Il nome del nuovo meccanismo è Presto e ha come obiettivo primario quello di poter consegnare agli acquirenti un dispositivo Apple già aggiornato all’ultima versione.

Stando a fonti vicine ad Apple, la tecnologia Presto – utile per aggiornare gli iPhone ancora nella loro confezione originale – sarebbe ormai vicina al debutto nei punti vendita. La Mela potrebbe avviarne l’implementazione nel corso del prossimo mese di aprile, anche se inizialmente, la novità toccherà solamente gli Apple Store situati negli USA. Successivamente, l’utilizzo di Presto sarà esteso al resto del mondo.

Aggiornamento iPhone nelle scatole originali, ancora sigillate: come funziona Apple Presto

Come abbiamo brevemente spiegato nell’introduzione, gli iPhone nuovi ancora nelle loro confezioni sigillate possono essere sottoposti al “trattamento” con Presto per aggiornarli all’ultima versione di iOS (quindi con tutte le patch via via rilasciate) senza estrarli dalla scatola.

Il vantaggio è ovvio: l’acquirente esce dall’Apple Store con il suo nuovo iPhone aggiornato alla versione più recente di iOS e non a quella disponibile al momento dell’assemblaggio.

Non è che aggiornare lo smartphone una volta arrivati a casa o in ufficio sia un processo particolarmente traumatico, ma l’intento di Apple è quello di garantire un “contatto iniziale” positivo.

Qual è la “magia” alla base di Presto

Viene da chiedersi come sia possibile, per i tecnici degli Apple Store, aggiornare gli iPhone nelle scatole senza aprire le rispettive confezioni.

I colleghi francesi di iGeneration hanno pubblicato un’immagine che chiarisce il funzionamento di Presto. La società guidata da Tim Cook mette a disposizione dei suoi Apple Store una speciale macchina che accoglie almeno 12 scatole contenenti altrettanti iPhone nuovi. Si vedono infatti 12 vani all’interno dei quali i dispositivi possono essere inseriti per procedere con l’aggiornamento.

Fonte dell’immagine: iGeneration.

Gli iPhone nelle confezioni originali non sono completamente spenti. Possono invece essere accesi in modalità wireless con una procedura che dura all’incirca 10 secondi. Dopo l’avvio, la macchina fornita da Apple dispone l’aggiornamento automatico, con un intervento che può durare dai 15 ai 30 minuti.

Una volta concluso il processo di aggiornamento, gli iPhone sono nuovamente spenti. Il tutto, come già evidenziato, senza dover aprire la confezione.