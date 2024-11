SparkyLinux rilascia l'ultimo aggiornamento ISO semi-rolling

Il team di SparkyLinux ha lanciato le ultime immagini ISO semi-rolling di Sparky 2024.11 per tutti gli appassionati di questa distribuzione basata su Debian, allineandosi con la linea di test Debian e garantendo che gli utenti ricevano gli ultimi miglioramenti e aggiornamenti di sicurezza. Alla luce di ciò, tutti i pacchetti sono stati aggiornati dai repository testing Debian e Sparky.

Le novità di questa versione sono diverse. In primis, il kernel Linux è stato aggiornato alla versione 6.11.5 per impostazione predefinita. Ciò include opzioni aggiuntive come 6.11.7, 6.6.60-LTS, 6.1.116-LTS e 5.15.171-LTS disponibili nei repository SparkyLinux. Inoltre, il browser Midori è stato aggiornato alla versione 11.4.2. In alternativa, gli utenti possono anche scaricare Firefox 132.0.1. Per quanto riguarda le app di produttività, LibreOffice è ora aggiornato alla versione 24.8.2, apportando gli ultimi miglioramenti. Tra le altre novità, Thunderbird è stato aggiornato alla versione 128.4.0esr, mentre i player VLC Media Player è Exaile sono disponibili rispettivamente nelle versioni 3.0.21 e 4.1.3. Infine, SparkyLinux risolve un bug delll’AppCenter APTus che portava alla visualizzazione di una finestra vuota su alcune macchine.

SparkyLinux: in futuro integrata la crittografia della partizione root

Vale anche la pena notare che il team di sviluppo di Sparky sta ancora lavorando per aggiungere la crittografia della partizione root al programma di installazione della CLI di Sparky. Tuttavia, questa funzionalità non è ancora pronta e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento. Gli utenti dell’attuale versione rolling di Sparky non hanno bisogno di reinstallare il sistema operativo. Aggiornare all’ultima il sistema all’ultima versione è semplice. Basta infatti eseguire il comando “sudo sparky-upgrade” dalla riga di comando.

Per coloro che optano per una nuova installazione, Sparky 2024.11 semi-rolling è disponibile in varie versioni, tra cui LXQt, KDE, MATE, Xfce, MinimalGUI (Openbox) e MinimalCLI (modalità testo), disponibili dalla pagina di download del progetto. Chi desidera effettuare una nuova installazione dovrà tenere presente che la password dell’utente live rimane “live” mentre la password di root viene lasciata vuota. Inoltre, per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di installare Sparky su macchine UEFI con una connessione Internet attiva. Ciò garantirà che tutti i pacchetti necessari correlati a EFI siano installati correttamente. Per informazioni dettagliate è possibile consultare l’annuncio di rilascio pubblicato sul sito ufficiale di SparkyLinux.