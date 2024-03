Spotify: aggiornamento in UE per mostrare prezzi agli utenti iOS

Attraverso una dichiarazione ufficiale di qualche ora fa, Spotify ha fatto sapere che la nuova versione dell’app presente su App Store, otterrà un aggiornamento nel contesto europeo. Il software, infatti, ora mostrerà prezzi e informazioni sulle funzionalità relative ai diversi piani offerti.

L’update, che per essere attivo ha bisogno dell’approvazione di Apple, introduce anche un link che consente agli utenti di acquistare gli abbonamenti al sito Web del servizio. L’iniziativa di Spotify appare evidentemente collegata a quanto avvenuto qualche giorno fa, con la maxi-multa che la Commissione Europea ha inflitto ad Apple per pratiche anticoncorrenziali.

Allo stato attuale, Spotify non mostra prezzi dei diversi piani sull’app, evitando così le sottoscrizioni via App Store su cui gravano le salate commissioni di Apple.

Spotify sfida Apple mostrando prezzi e proponendo link esterni per gli abbonamenti

D’altro canto, la società leader nel settore dello streaming musicale, si è già mossa da tempo per venire incontro alle direttive del DMA (Digital Markets Act). In tal senso, il colosso di Cupertino si è però dimostrato contrariato, andando ai ferri corti con Spotify con tanto di azioni legali.

Apple ha provato ad integrare una nuova tassa sui download effettuati da App Store, con conseguente ulteriore crescita dei costi per Spotify (app che conta milioni di download). D’altro canto, Spotify ha accusato la controparte di esercitare il potere che ha sul mercato in modo “Abusivo” per avere pieno controllo sulle aziende che producono software.

Apple ha di recente dichiarato di voler presentare ricorso contro la decisione della Commissione europea, scagliandosi contro Spotify che, di fatto, viene dipinta come una società che deve parte del suo successo proprio alla visibilità offerta dall’App Store.

Un’atmosfera che, come è facile intuire, risulta a dir poco incandescente e che, nel corso dei prossimi mesi, si arricchirà di certo di nuovi capitoli.