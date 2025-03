Spotify blocca i contenuti per adulti presenti sulla piattaforma

Spotify ha dichiarato di aver ridotto drasticamente il numero di account con contenuti per adulti presenti sulla piattaforma.

L’intervento della società si è reso necessario dopo che il materiale esplicito non ha solo iniziato a circolare, ma ha iniziato a occupare stabilmente i vertici dei feed, creando una situazione a dir poco imbarazzante.

Nel corso degli scorsi mesi erano già stati segnalati contenuti pornografici da alcuni utenti, con un fenomeno che stava crescendo a dismisura nelle ultime settimane. Alcuni account con materiale esplicito avevano infatti iniziato a popolare categorie come TV e film, secondo quanto sostenuto da Bloomberg.

Ma perché questo boom anomalo? Il nuovo programma di monetizzazione video per podcaster sembra aver attirato l’attenzione di chi si occupa di contenuti per adulti. Gli iscritti allo Spotify Partner Program, una volta che hanno accesso al progetto, possono guadagnare una quantità considerevole di denaro in diversi modi, incluso il numero di visualizzazioni ottenute.

Nonostante quanto appena detto, Spotify afferma che nessuno dei canali incriminati ha ottenuto accesso a tale programma.

Spotify finalmente interviene e blocca il proliferare di contenuti per adulti

I contenuti proposti spaziavano dall’audio alle miniature esplicite, con una presenza sempre più invadente in svariate categorie.

Nonostante questo problema, Spotify ha confermato come il settore dei video podcast sia in forte aumento. Secondo la piattaforma, alcuni creator riescono a generare anche più di 10.000 dollari mensili attraverso i loro programmi che, ovviamente, non trattano pornografia.

Il servizio di streaming vuole però andare oltre, puntando forte anche su un altro formato, ovvero gli audiolibri. Proprio a tal proposito, Spotify ha di recente avviato un’altra iniziativa mirata ad attirare gli autori di audiobook, promettendo entrate interessanti agli stessi.