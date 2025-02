Spotify e remix tramite AI: nuovo piano premium in arrivo?

Nelle ultime ore, si sta diffondendo online una voce secondo cui Spotify sia a lavoro per proporre un nuovo piano premium ai propri utenti. Questo, chiamato Music Pro, oltre a offrire audio di alta qualità, dovrebbe proporre anche strumenti avanzati per il mixaggio tramite Intelligenza Artificiale.

Stando alle voci di corridoio, la sottoscrizione dovrebbe costare 6 dollari in più rispetto al piano a pagamento classico, anche se è più probabile che il prezzo vari in base al territorio. Il suddetto tool dovrebbe consentire il remix di brani realizzati da diversi artisti, consentendo all’utente di creare mix personalizzati. A quanto pare, il tutto dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno.

Spotify ha mantenuto i suoi prezzi piuttosto stabili per anni, ma la piattaforma ora si trova in una situazione non semplice. Il rallentamento di iscrizioni in un mercato ampio come gli Stati Uniti e le pressioni delle grandi major, il servizio di streaming musicale deve trovare nuove vie per monetizzare.

Proprio per questo motivo, si vocifera delle futura vendita di posti VIP per concerti ed eventi simili, un’ipotesi tutt’altro che strana tenendo conto dei solidi legami che Spotify, senza ombra di dubbio, ha con i grandi promotori di eventi musicali.

Remix tramite AI e Spotify Hi-Fi: grandi novità per il servizio di streaming musicale

Il nuovo livello di abbonamenti di Spotify, con tutta probabilità, sarà implementato a fasi, con funzioni e strumenti che si aggiungeranno con il passare dei mesi.

Questa possibile implementazione non è l’unica novità legata alla piattaforma di cui si parla in queste ore. Dopo mesi di voci, il CEO di Spotify Daniel Ek ha finalmente rivelato alla fine dell’anno scorso che un livello audio lossless è in arrivo. Questo, presentato molto tempo fa con il nome di Spotify Hi-Fi, dovrebbe debuttare come Spotify Super Premium.

Nel frattempo il servizio deve fare i conti anche con problemi non da poco, come gli artisti fantasma di cui si è molto parlato nelle scorse settimane.