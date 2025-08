Spotify ha annunciato l'aumento degli abbonamenti

Arrivano importanti novità per gli utenti di Spotify in tutto il mondo: la celebre piattaforma di streaming musicale ha annunciato un imminente aumento prezzi per il proprio abbonamento Premium in quasi tutti i mercati internazionali, ad eccezione di Stati Uniti e Canada.

L’incremento delle tariffe interesserà Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente, Africa e Sud Asia. In particolare, in Europa, il piano individuale vedrà il costo mensile salire da 10,99 a 11,99 euro, con un aumento di circa un euro rispetto alla precedente tariffa. Questa variazione segue la tendenza già osservata negli USA, dove il prezzo dell’abbonamento è cresciuto gradualmente negli ultimi anni.

L’azienda, guidata da Daniel Ek, giustifica questi rincari definendoli “aggiornamenti periodici” necessari per garantire un’esperienza di ascolto sempre più ricca e innovativa. Tuttavia, la tempistica dell’annuncio non passa inosservata: il comunicato ufficiale arriva poco dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, che hanno deluso le aspettative degli analisti. I ricavi di Spotify si sono attestati a 4,19 miliardi di euro, una cifra inferiore alle previsioni, mentre la perdita netta ha raggiunto gli 86 milioni di euro, in netto contrasto con l’utile di 225 milioni registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Spotify in difficoltà economica?

L’aumento dei prezzi non riguarda solo l’Europa, ma si estende a una vasta gamma di mercati internazionali tradizionalmente caratterizzati da tariffe più basse rispetto al Nord America. L’obiettivo di Spotify sembra essere quello di uniformare il costo dell’abbonamento Premium su scala globale, cercando di sostenere investimenti in tecnologia, contenuti esclusivi e nuove funzionalità che possano rafforzare la posizione della piattaforma nel panorama dello streaming musicale.

Un altro elemento strategico di rilievo riguarda la recente modifica delle applicazioni per iOS e iPadOS. A maggio, Spotify ha introdotto un sistema di acquisti diretti all’interno delle sue app, eludendo così la cosiddetta Apple Tax, ovvero la commissione del 30% imposta da Apple sugli acquisti effettuati tramite App Store.

Questa novità potrebbe avere un impatto positivo sui ricavi dell’azienda nei prossimi mesi, soprattutto se un numero crescente di abbonati deciderà di gestire i propri pagamenti direttamente tramite l’app, evitando così i costi aggiuntivi legati agli intermediari.

Dal punto di vista degli utenti, la scelta di aumentare i prezzi solleva interrogativi sulla reale percezione del valore aggiunto offerto dal servizio. Spotify sottolinea che questi rincari sono funzionali a sostenere investimenti e innovazioni, ma resta da vedere se i clienti percepiranno effettivamente un miglioramento dell’esperienza di ascolto proporzionato ai costi maggiorati.