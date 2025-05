Spotify continua a sorprendere gli utenti con una serie di aggiornamenti pensati per abbonati Premium e account gratuiti. Le nuove funzionalità non solo migliorano l’interazione con la piattaforma, ma sottolineano il costante impegno dell’azienda nel rimanere leader del settore dello streaming musicale.

Gli abbonati Premium possono ora godere di una coda di riproduzione completamente ridisegnata. Accessibile tramite l’icona delle tre linee nella schermata di riproduzione attiva, questa funzione introduce lo strumento innovativo Smart Shuffle. Questo sistema, basato su algoritmi avanzati, arricchisce automaticamente le playlist con brani personalizzati, adattandosi ai gusti musicali dell’utente.

Un’altra interessante novità riguarda il pulsante “Nascondi”, che ora permette di sincronizzare l’eliminazione di un brano da tutte le playlist su tutti i dispositivi associati all’account. Inoltre, Spotify sta testando una funzione chiamata “Snooze di 30 giorni”, che consente di sospendere temporaneamente i suggerimenti algoritmici per determinati brani, offrendo maggiore controllo sull’esperienza d’ascolto.

Spotify cambia gestione delle playlist e interfaccia

Anche gli utenti del servizio gratuito beneficiano di significativi miglioramenti. Tra le novità, la gestione delle playlist è stata ottimizzata con opzioni come “Aggiungi”, “Ordina” e “Modifica”, tutte posizionate in modo strategico nella parte superiore delle raccolte. Questi strumenti consentono di personalizzare i titoli, creare copertine su misura e riorganizzare facilmente i brani, rendendo l’esperienza più intuitiva e creativa.

In alcune regioni, tra cui gli Stati Uniti, è ora possibile convertire i brani preferiti in una playlist dedicata, filtrandoli per genere. Inoltre, l’interfaccia mobile si arricchisce di un pulsante “Crea”, situato nell’angolo inferiore destro, che semplifica l’accesso alle funzioni di creazione e condivisione delle playlist.

Per migliorare ulteriormente la navigazione, Spotify ha riposizionato la sezione “La tua libreria” come terza scheda nella barra inferiore. Questo cambiamento rende più immediato l’accesso ai contenuti salvati, offrendo agli utenti un’esperienza più fluida e organizzata.