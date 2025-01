Spunta Game Assist in Windows 11: un mini-browser che sovrasta tutto

Dopo mesi di test, Microsoft ha reso disponibile la nuova funzionalità Game Assist per tutti gli utenti di Windows 11. Si tratta di una novità che sembra trarre ispirazione dal funzionamento di Steam e che si presenta come un livello aggiuntivo (overlay) automaticamente sovrapposto agli altri elementi. Game Assist rileva i videogiochi in esecuzione e offre suggerimenti contestuali, guide e altre informazioni utili in una pratica barra laterale.

Come nasce Game Assist e a cosa serve

Una nuova caratteristica come Game Assist rappresenta un po’ il connubio tra Windows 11 e il browser Microsoft Edge. Per utilizzarla è infatti necessario avviare il browser Microsoft nella sua versione più aggiornata (release 132 e successive), cliccare sui tre puntini in alto a destra, su Impostazioni quindi scrivere Assistenza di gioco nella casella di ricerca. Scorrendo le opzioni presentate nel pannello di destra, si può trovare il riquadro Assistenza di gioco. Qui, per avvalersi della novità, è sufficiente fare clic sul piccolo pulsante Installa widget.

Così facendo, Game Assist diventa parte integrante della Game Bar, presente sin dai tempi di Windows 10 e richiamabile in qualunque momento premendo la combinazione di tasti Windows+G .

La Game Bar consente di registrare video e catturare screenshot, offre strumenti per il controllo del volume e delle prestazioni complessive del sistema, integra funzionalità social e, appunto, include diversi widget, oggi arricchitisi con l’arrivo di Game Assist.

La funziona Game Assist utilizza i dati del browser Edge principale, inclusi cookie, compilazione automatica e preferiti, per offrire un’esperienza fluida e personalizzata.

Tanti aggiornamenti in arrivo

Come si evince dalla nota pubblicata sul sito ufficiale Microsoft, sembra che Game Assist sarà quasi una piattaforma a sé, destinataria di numerosi aggiornamenti nel prossimo futuro.

Il team della società di Redmond ha già confermato di essere al lavoro sull’introduzione del supporto per le scorciatoie da tastiera, di una serie di controlli comuni per il browser, di una modalità picture-in-picture migliorata, di menu contestuali che compaiono utilizzando il tasto destro del mouse (oggi non compaiono).

Sul sito Microsoft si può inoltre accedere all’elenco completo dei videogiochi all’interno dei quali Game Assist è in grado di restituire suggerimenti contestuali in tempo reale.