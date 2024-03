Stability AI presenta TripoSR, l'IA che genera modelli 3D da immagini

Stability AI ha presentato, giusto qualche ora fa, TripoSR. Stiamo parlando di un’Intelligenza Artificiale in grado di convertire immagini in modelli 3D.

Il nuovo e potente strumento è il frutto della collaborazione tra l’azienda che ha prodotto Stable Diffusion con Tripo, azienda impegnata nella generazione di modelli 3D. Il funzionamento di TripoSR, come mostrato da una demo già disponibile sul sito ufficiale, è alquanto semplice e alla portata di tutti.

A grandi linee, è necessario caricare un’immagine di input sulla piattaforma, per poi cliccare sul bottone Generate. Dopo qualche secondo di elaborazione, lo strumento dovrebbe restituire un modello 3D dell’immagine, con l’eliminazione automatica di un eventuale sfondo presente.

Una volta ottenuto il modello, risulta possibile spostarlo e ruotarlo, esaminando lo stesso a 360 gradi. Attraverso l’IA vengono estrapolate anche porzioni dell’oggetto in questione che, dall’immagine originale, non erano visibili. Una volta completata la procedura, è possibile scaricare il modello sul computer locale attraverso un file in formato OBJ.

TripoSR: uno strumento ideale per designer e creativi di ogni tipo

Sebbene la generazione di modelli 3D non sia una novità assoluta, TripoSR riesce a differenziarsi dalla concorrenza per la velocità di elaborazione. Altri strumenti simili, come OpenLRM, sono infatti decisamente più lenti. Inoltre TripoSR può funzionare anche in ambienti privi di GPU.

Secondo quanto affermato da Stability AI, questo strumento così potente potrebbe trovare ampio utilizzo in contesto come intrattenimento, architettura, design industriale e tanti altri ambiti. Stando alla presentazione della piattaforma, questa sarà in grado di offrire ampio spazio di manovra per designer e creativi, incoraggiando gli stessi a mettere alla prova TripoSR.

D’altro canto, l’aspetto grafico è tra i più interessati tra quelli legati alla rivoluzione dell’IA. Basti pensare ai recenti lanci di strumento come Krali, che permette di generare e modificare immagini con l’IA.