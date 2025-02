Stanchi di Collegamento al telefono e KDE Connect? Ecco l'alternativa aperta Sefirah

L’integrazione tra dispositivi Android e sistemi Windows ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma le soluzioni esistenti, come Collegamento al telefono di Microsoft, integrata in Windows 10 e in Windows 11, e KDE Connect, presentano ancora alcune limitazioni. Con l’obiettivo di superare queste difficoltà, il nuovo progetto open source Sefirah ha finalmente visto la luce, offrendo il meglio di entrambe le soluzioni e introducendo un’integrazione fluida tra le due piattaforme.

Sefirah, mix perfetto tra Collegamento al telefono e KDE Connect

Un software libero come Sefirah (è distribuito sotto licenza GNU GPLv3) nasce dalla volontà di combinare le caratteristiche più efficaci di Collegamento al telefono e KDE Connect, con una particolare attenzione all’interfaccia grafica e all’affidabilità. Per l’interfaccia utente, lo sviluppatore ha scelto WinUI, garantendo un’esperienza moderna e coerente con il sistema operativo. Sul lato Android, invece, Sefirah utilizza la libreria Material 3 UI, assicurando un design intuitivo e in accordo con le più recenti linee guida di Google.

L’applicazione offre un set di funzionalità avanzate che migliorano il collegamento dei dispositivi Android con Windows:

Condivisione degli appunti : Permette di copiare e incollare testo tra i due dispositivi. Sebbene la sincronizzazione da Windows ad Android funzioni perfettamente, quella inversa potrebbe ancora riscontrare qualche difficoltà in alcuni casi.

: Permette di copiare e incollare testo tra i due dispositivi. Sebbene la sincronizzazione da Windows ad Android funzioni perfettamente, quella inversa potrebbe ancora riscontrare qualche difficoltà in alcuni casi. Controllo multimediale : Gli utenti possono controllare la riproduzione dei media e il volume del PC direttamente dal proprio dispositivo Android.

: Gli utenti possono controllare la riproduzione dei media e il volume del PC direttamente dal proprio dispositivo Android. Condivisione file : Trasferimento rapido di file tra smartphone e computer senza bisogno di servizi cloud o connessioni complesse.

: Trasferimento rapido di file tra smartphone e computer senza bisogno di servizi cloud o connessioni complesse. Mirroring delle notifiche : Visualizzazione delle notifiche Android direttamente su Windows, con possibilità di interazione in tempo reale.

: Visualizzazione delle notifiche Android direttamente su Windows, con possibilità di interazione in tempo reale. Integrazione dello storage: Accesso diretto alla memoria del dispositivo Android da Esplora file in Windows, esattamente come accade con Collegamento al telefono.

I motivi che hanno portato alla nascita di Sefirah

Lo sviluppatore di Sefirah racconta le motivazioni che lo hanno spinto alla creazione di questa nuova soluzione per il trasferimento dati tra dispositivi Android, Windows e viceversa.

Innanzi tutto, non tutti i dispositivi Android possono sfruttare appieno le funzionalità dell’applicazione Microsoft Collegamento al telefono, il che rende necessaria un’alternativa più universale.

Inoltre, sebbene KDE Connect sia un’ottima alternativa, può risultare meno stabile su Windows o comunque necessita di configurazioni complesse.

Sefirah è invece progettata per adattarsi alle necessità di ciascun utente, restituendo massimo controllo su ciascuna funzionalità offerta.

Due parole sulla condivisione delle notifiche Android in Windows

A causa delle restrizioni introdotte su Android 15 e versioni successive, il contenuto delle notifiche contenenti dati personali e informazioni riservate non è visibile per impostazione predefinita.

Per aggirare questa limitazione, è possibile concedere il permesso necessario tramite ADB (Android Debug Bridge), collegando il dispositivo Android via cavo USB quindi eseguendo il comando seguente:

adb shell appops set com.castle.sefirah RECEIVE_SENSITIVE_NOTIFICATIONS allow

Il pacchetto ADB è scaricabile dai server Google cliccando su questo link.

Installazione e configurazione

Per usare Sefirah è necessario scaricare e installare l’app sul dispositivo Android. Nel repository GitHub si può trovare il file APK aggiornato.

Dopo aver concesso i permessi necessari, bisogna controllare che il dispositivo Android e il PC Windows siano connessi alla stessa rete.

A questo punto, si può caricare Sefirah su PC estraendo il contenuto del file RAR disponibile a questo indirizzo in una cartella di propria scelta oppure scaricando il programma dal Microsoft Store. Dopo l’avvio dell’applicazione Windows, trascorso qualche secondo, i due dispositivi si rileveranno reciprocamente.

Si può quindi passare ad avviare la connessione dal dispositivo Android, scegliendo tra “Connessione manuale” o “Connessione automatica”. La connessione manuale è più rapida, ma quella automatica offre maggiore affidabilità. Una volta stabilita la connessione, il PC mostra una finestra a comparsa attraverso la quale è possibile accettare o rifiutare la connessione.

Sefirah è un’applicazione versatile e intuitiva che facilita la sincronizzazione dei dati e la gestione dei dispositivi Android e Windows, rendendo il lavoro quotidiano più fluido e integrato. Assicura un’esperienza completa, nonostante alcune limitazioni dovute alle restrizioni di Android. Tuttavia, è necessario mettere in conto qualche piccola anomalia dovuta al fatto che l’applicazione ha da poco raggiunto la sua prima major release.