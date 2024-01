Starlink Direct To Cell: cos'è e come porta la connessione ovunque

L’azienda di proprietà di Elon Musk ha annunciato a metà ottobre 2023 un nuovo servizio chiamato Starlink Direct To Cell. Si tratta di una soluzione per le telecomunicazioni che si appoggia ai satelliti Starlink e che permetterà di fornire messaggistica istantanea nel corso del 2024; servizi vocali, dati e IoT entro il 2025.

Grazie all’utilizzo di satelliti che operano nella fascia LEO (Low Earth Orbit, tra 300 e 1.000 chilometri dalla superficie terrestre), lo scambio di dati via satellite anche per le applicazioni più intensive è tornato protagonista già da qualche tempo. I vari produttori, con Apple in testa, si stanno prodigando per consentire agli utenti di inviare e ricevere dati via satellite con gli smartphone 5G. Le possibili applicazioni sono per adesso piuttosto limitate: l’idea di Apple è quella di usare le comunicazioni via satellite, ad esempio, in condizioni di emergenza; per segnalare la posizione dell’utente quando la rete mobile terrestre non offre copertura.

Starlink Direct To Cell: le comunicazioni via satellite tornano protagoniste

Lo scopo Starlink Direct To Cell consiste nel colmare le lacune di copertura proprie delle reti cellulari permettendo di collegarsi alla rete Internet sempre e comunque, da qualsiasi luogo, anche il più sperduto. L’ingegnere capo di SpaceX, azienda anch’essa di proprietà di Musk, aveva precedentemente indicato che Starlink avrebbe avviato il servizio beta per la connessione diretta con i dispositivi cellulari T-Mobile intorno a a fine 2023. Oltre che con T-Mobile, Starlink ha siglato accordi simili con altri operatori di telecomunicazioni nei vari Paesi.

Per fruire della connessione diretta con i satelliti della costellazione Starlink, questi ultimi sono equipaggiati con un modem eNodeB. Abbreviazione di Evolved NodeB, eNodeB è un termine utilizzato nelle reti di comunicazione mobili (LTE e 5G) per riferirsi a una base station che svolge un ruolo chiave nelle reti di comunicazione wireless ad alta velocità. Il modem eNodeB funziona come una torre della telefonia mobile, con la sola differenza che anziché essere installata a terra, è in funzione nello spazio. L’approccio permette di coprire aree che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere con le infrastrutture di comunicazione tradizionali.

Il vantaggio per gli operatori di telecomunicazioni è che Starlink, grazie al modem eNodeB, diventa un partner come tanti altri per il roaming. Inoltre, il trasferimento dati da e verso i satelliti Starlink avviene utilizzando le bande di frequenza autorizzate nei rispettivi Paesi.

Lancio dei satelliti: i primi 6 già posizionati a inizio gennaio 2024

L’azienda conferma che i nuovi satelliti responsabili della fornitura del servizio Starlink Direct To Cell saranno lanciati e dispiegati in orbita nel corso di varie missioni Falcon 9 e Starship. Una volta posizionati, i satelliti si interconnetteranno immediatamente tramite un collegamento laser al resto della costellazione Starlink, in modo tale da fornire connettività globale. Come peraltro già avviene per i satelliti già in orbita.

Il 3 gennaio 2024, Starlink ha posto con successo nell’orbita terrestre i primi 6 satelliti Direct To Cell. In totale, l’azienda di Musk dovrebbe dispiegare 21 satelliti compatibili con gli smartphone LTE. Grazie a questa caratteristica, le connessioni con la costellazione Starlink Direct To Cell non richiede modifiche hardware o software né applicazioni specifiche. Le comunicazioni mobili divengono così possibili, in maniera del tutto trasparente, anche in aree in cui il segnale è debole o indisponibile utilizzando esclusivamente la rete mobile tradizionale.

La banda disponibile per singolo utente sarà comunque limitata a soli 7 Mbps: più che sufficienti, comunque, per assolvere alla maggior parte delle esigenze degli utenti nelle aree più remote del globo.

Chi abbraccerà Starlink Direct To Cell in Italia?

Mentre Starlink ha già svelato i partner iniziali del servizio in Paesi quali USA, Canada, Svizzera, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Cile e Perù al momento non è dato sapere quali operatori di telecomunicazioni supporteranno Direct To Cell in Italia.

La pagina dedicata a Direct To Cell appare al momento destinata proprio ai fornitori di connettività e servizi che possono registrarsi e richiedere maggiori informazioni sulle modalità per partecipare all’iniziativa offrendo nuovi vantaggi ai rispettivi clienti.

Le immagini pubblicate nell’articolo sono tratte dal sito di Starlink.