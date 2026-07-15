Starlink V5: satelliti più avanzati e una rete più efficiente

Starlink V5 introduce satelliti più leggeri, efficienti e avanzati per aumentare capacità e affidabilità della rete spaziale.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 15 lug 2026
Starlink V5: satelliti più avanzati e una rete più efficiente
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Starlink entra in una fase di maturità tecnologica con la quinta generazione dei suoi satelliti, frutto di un’evoluzione iniziata nel 2019 e accelerata dalla necessità di gestire una costellazione ormai composta da migliaia di unità in orbita bassa.

SpaceX punta a migliorare efficienza, affidabilità e sostenibilità operativa, intervenendo su progettazione, produzione e gestione della rete. L’obiettivo non è soltanto aumentare la capacità di trasmissione dati, ma ottimizzare l’intero ciclo di vita dei satelliti, riducendo costi e complessità. Questo approccio riflette una visione industriale della connettività spaziale, dove scalabilità e aggiornamenti continui diventano fattori chiave per mantenere prestazioni elevate su scala globale.

Architettura più leggera e produzione industriale

La novità principale di Starlink V5 riguarda una revisione profonda dell’hardware.

I satelliti sono progettati per essere più leggeri e compatti, grazie all’integrazione di componenti elettronici più efficienti e a una struttura semplificata. Questa riduzione della massa consente di aumentare il numero di unità per lancio, migliorando il rapporto tra costi e capacità della rete.

Un aspetto centrale è la produzione su larga scala: a differenza dei satelliti tradizionali, realizzati in quantità limitate, Starlink richiede una catena produttiva continua e altamente standardizzata. Ogni aggiornamento deve quindi bilanciare prestazioni e semplicità di assemblaggio. Questo approccio industriale permette a SpaceX di sostituire rapidamente i satelliti più vecchi, mantenendo la costellazione aggiornata e operativa con cicli di innovazione più rapidi rispetto al settore aerospaziale tradizionale.

Efficienza energetica e rete più autonoma

Un altro elemento chiave di Starlink V5 è il miglioramento dei sistemi di alimentazione e gestione energetica.

I nuovi satelliti utilizzano pannelli solari e batterie più efficienti, aumentando la disponibilità di energia per le comunicazioni e riducendo le perdite. Questo si traduce in una maggiore capacità di trasmissione e in una migliore stabilità operativa.

Parallelamente, SpaceX ha potenziato i sistemi di bordo dedicati alla gestione del traffico dati, rendendo la rete più intelligente e reattiva. I collegamenti laser inter-satellite rappresentano un passo decisivo: permettono ai satelliti di comunicare direttamente tra loro, creando una rete distribuita capace di instradare i dati senza dipendere sempre da stazioni terrestri.

Questo migliora la latenza e amplia la copertura, soprattutto in aree remote come oceani e regioni polari. L’insieme di queste innovazioni rafforza la posizione di Starlink nel mercato della banda larga satellitare, ma pone anche nuove sfide legate alla gestione dello spazio orbitale e alla sostenibilità a lungo termine.

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