Telegram, il dominio t.me finisce in serverHold: cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato dal sito di The CyberSec Guru, il dominio t.me di Telegram è finito in stato serverHold, una condizione che rimuove la delega DNS del dominio e lo rende irraggiungibile tramite la normale risoluzione dei nomi.

In pratica, i link che puntano a t.me smettono di funzionare finché il blocco non viene revocato dal registry del dominio.

Cosa significa serverHold

Lo stato serverHold è un codice EPP applicato dal registro del dominio, non dal semplice registrar, e serve a sospendere la zona DNS del dominio stesso. Quando questo accade, il sito, le email e gli altri servizi collegati al dominio non risolvono più correttamente, perché la zona DNS viene di fatto disabilitata. Nel caso di t.me, il problema ha avuto un impatto diretto sull’accesso ai link Telegram, perché il dominio è stato segnalato come rimosso dall’area DNS del registro .me.

La notizia è importante perché t.me è il dominio usato da Telegram per i collegamenti pubblici ai canali, ai profili e ai contenuti condivisi sulla piattaforma. Se un dominio di questo tipo va in serverHold, il problema non riguarda solo una pagina web: può interrompere una parte dell’ecosistema di accesso ai servizi. Le fonti tecniche consultate spiegano anche che, in generale, il serverHold può comparire per motivi di conformità, sicurezza, abuso o violazioni di policy del registry.

Le segnalazioni riferiscono che il dominio t.me sarebbe stato completamente rimosso dalla zona DNS del registro .me, secondo quanto rilevato da un servizio Whois e rilanciato da agenzie informative. L’articolo di The CyberSec Guru descrive il fenomeno come una sospensione che lascia il dominio non raggiungibile da qualsiasi risoluzione standard, ribadendo che il blocco deriva dal livello del registry.

Al momento, le fonti consultate convergono sul fatto tecnico, ma non chiariscono pubblicamente la causa specifica dell’intervento sul dominio, anche se potrebbe facilmente essere collegato a diverse attività non propriamente lecite legate al loro utilizzo.

Effetti pratici

Per gli utenti finali, l’effetto più immediato è che i link t.me smettono di aprirsi o restituiscono errore, rendendo inutilizzabili collegamenti associati a Telegram.

Per chi gestisce un dominio, i manuali tecnici indicano che la verifica va fatta tramite WHOIS e che la rimozione del blocco dipende dal registry o dal registrar, a seconda del tipo di sospensione. Nel caso specifico di t.me, la vicenda mostra quanto un singolo stato DNS possa incidere su un servizio globale e molto usato.