Steam, piccola rivoluzione per le demo dei giochi: ecco cosa cambia

Steam, nota piattaforma dedicata al gaming in ambiente PC, ha introdotto alcune interessanti modifiche che hanno come principale focus le demo dei videogiochi.

Come affermato da Valve, compagnia che gestisce il servizio, le implementazioni sono frutto del feedback di videogiocatori e sviluppatori, con funzioni che avvicinano le demo a veri e propri titoli completi.

In primis, ai contenuti dimostrativi verranno dedicato pagine a sé stanti rispetto al gioco definitivo. Ciò permetterà agli sviluppatori di offrire trailer, screenshot e altri dati specifici per la demo ma che, allo stesso tempo, si differenziano dal prodotto finito. Così come per i giochi standard, anche in questo caso le pagine propongono un pulsante di installazione, oltre a una sezione dedicata alle recensioni.

Le demo potranno essere inserite nella lista desideri, con la possibilità dello sviluppatore di avvisare tramite e-mail gli utenti interessati per quanto riguarda il rilascio del gioco completo o aggiornamenti importanti riguardanti lo stesso.

Steam tratterà le demo in modo molto simile a quanto fa con i giochi interi

Altre novità riguardano la gestione delle demo come titoli veri e propri, con tanto di sezione dedicata a Novità e tendenze, classifiche e altri sistemi di filtraggio.

Questo tipo di contenuto potrà essere aggiunto alla libreria Steam, così come avviene con i giochi veri e propri. Queste, una volta disinstallate, verranno rimosse anche dalla lista. Ciò permette di avere sempre a portata di clic non solo i giochi ma anche le versioni di prova dei titoli da testare.

Secondo quanto riportato nell’annuncio delle nuove implementazioni, questa novità potrebbe portare anche alcuni disagi. Nelle librerie degli utenti, infatti, potrebbero emergere delle vecchie demo ormai dimenticate. Un problema comunque di poco conto visto che, per eliminare tali voci da una libreria, bastano due semplici clic.

All’inizio di quest’anno Steam ha fatto parlare di sé in quanto ha aperto le porte ai giochi realizzati con l’Intelligenza Artificiale.