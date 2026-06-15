Microsoft pagò 20 milioni di dollari per cancellare questo Linux: la storia di Lindows

All’inizio degli anni Duemila il desktop computing attraversava una fase di trasformazione profonda. Windows XP stava per consolidare il dominio di Microsoft sui personal computer, Linux cercava spazio anche fuori dagli ambienti tecnici e la compatibilità software rappresentava uno degli ostacoli più difficili da superare. Chi valutava il passaggio a Linux si scontrava quasi sempre con la stessa domanda: come continuare a utilizzare le applicazioni progettate per Windows? In un’epoca in cui la virtualizzazione moderna era ancora lontana dalla diffusione attuale e i livelli di compatibilità erano molto meno maturi, una piccola azienda californiana decise di affrontare il problema in modo diretto. Nacque così Lindows, un progetto che provò a unire il mondo Linux e quello Windows quando l’idea sembrava quasi irrealizzabile.

L’iniziativa arrivò nel 2001, in un mercato dominato dai sistemi Microsoft e caratterizzato da una disponibilità molto limitata di software multipiattaforma. Le soluzioni che oggi appaiono normali, come l’esecuzione di numerosi programmi Windows tramite Wine o l’uso di piattaforme come Proton per il gaming, erano ancora agli inizi. Lindows tentò di anticipare di molti anni una direzione che il settore avrebbe continuato a esplorare per decenni.

Lindows: l’idea che cercava di eliminare la principale barriera di Linux

Dietro il progetto Lindows c’era Michael Robertson, imprenditore già noto per l’esperienza maturata con MP3.com. Il suo obiettivo era estremamente difficile da realizzare: offrire una distribuzione Linux capace di eseguire applicazioni Windows senza costringere l’utente ad apprendere strumenti complessi o a rinunciare ai programmi utilizzati ogni giorno.

Lindows si basava su Debian e sfruttava Wine come livello di compatibilità. In teoria l’utente avrebbe potuto installare il sistema operativo e continuare a utilizzare una parte significativa del software sviluppato per Windows. Oggi un approccio simile appare ragionevole, ma nel 2001 la situazione era molto diversa. Wine era ancora lontano dalla maturità attuale e il supporto alle API Windows risultava incompleto in numerosi scenari.

Robertson non considerava Lindows come un semplice esperimento per appassionati: voleva portarlo nei negozi, sui computer preassemblati e nelle case dei consumatori.

Per un breve periodo riuscì anche nell’intento: alcuni PC con Lindows preinstallato arrivarono effettivamente sul mercato statunitense, compresi modelli venduti attraverso Walmart. L’operazione rappresentò uno dei tentativi più concreti di proporre Linux come alternativa diretta a Windows presso il grande pubblico.

Perché la compatibilità con Windows era più difficile del previsto

La promessa commerciale di Lindows si scontrò rapidamente con la realtà tecnica: eseguire applicazioni Windows richiede la replica di migliaia di comportamenti, librerie e chiamate di sistema. Molti programmi dipendono da componenti specifici, da versioni precise delle API oppure da meccanismi proprietari.

Le difficoltà non riguardavano soltanto software professionali complessi. Anche applicazioni apparentemente semplici potevano mostrare anomalie, problemi grafici o incompatibilità con driver e periferiche. La situazione diventava ancora più complicata con programmi che utilizzavano tecnologie Microsoft particolari o componenti strettamente integrati nel sistema operativo.

Gli sviluppatori compresero rapidamente che la sola compatibilità non sarebbe bastata a rendere Linux accessibile a un pubblico ampio. Per questo motivo l’azienda iniziò a spostare l’attenzione verso un’altra idea: semplificare l’installazione del software Linux.

Click-N-Run e l’anticipazione degli app store moderni

Uno degli aspetti più interessanti della storia di Lindows riguarda il servizio Click-N-Run, abbreviato in CNR.

In un periodo in cui la gestione dei pacchetti Linux risultava ancora poco intuitiva per molti utenti, il servizio consentiva di installare applicazioni tramite pochi clic.

La soluzione si appoggiava ai meccanismi di gestione software di Debian ma aggiungeva un’interfaccia molto più semplice e orientata all’utente comune: questi poteva sfogliare un catalogo di applicazioni e procedere all’installazione senza intervenire manualmente sui repository o utilizzare la riga di comando.

L’idea arrivò parecchi anni prima dell’esplosione degli app store moderni: quando Apple avrebbe lanciato l’App Store per iPhone nel 2008, il concetto di installazione semplificata da catalogo digitale sarebbe diventato familiare a milioni di persone. Lindows aveva intuito quella direzione molto prima, anche se in un mercato decisamente meno maturo.

La battaglia legale che mise in discussione il marchio Windows

Se gli aspetti tecnici rendevano il progetto ambizioso, le questioni legali lo resero famoso.

Microsoft considerò il nome Lindows troppo vicino a Windows e avviò una lunga serie di azioni giudiziarie negli USA e in altri Paesi. L’azienda sosteneva che il marchio potesse generare confusione tra i consumatori e compromettere la tutela legale del brand Windows.

La difesa di Lindows costruì però una tesi particolarmente interessante. Secondo l’azienda, il termine “windows” non nasceva come identificativo esclusivo di Microsoft ma descriveva un concetto generale delle interfacce grafiche. Già prima dell’arrivo di Windows 1.0, numerosi sistemi utilizzavano il concetto di finestra grafica come elemento fondamentale dell’interazione uomo-macchina.

Una parte del dibattito ruotava proprio attorno alla possibile genericità del termine. In alcuni passaggi della vicenda giudiziaria, i tribunali statunitensi mostrarono apertura verso l’idea che la validità del marchio dovesse essere valutata considerando anche il significato storico della parola nel settore informatico. La questione diventò sufficientemente delicata da rappresentare un rischio concreto per Microsoft.

La differenza di una sola lettera tra Windows e Lindows è costata a Microsoft 20 milioni di dollari

Dopo circa 2 anni e mezzo di scontri giudiziari, Microsoft decise di chiudere la disputa attraverso un accordo globale (tra un mese ricorrono 22 anni da quella storica intesa).

L’azienda pagò circa 20 milioni di dollari ottenendo il controllo del marchio Lindows e la cessazione del suo utilizzo commerciale: Lindows accettò di abbandonare definitivamente quel nome e di procedere a un rebranding completo.

La cifra attirò enorme attenzione perché non si trattava dell’acquisizione di una tecnologia rivoluzionaria né di un brevetto fondamentale. Microsoft stava principalmente proteggendo il proprio marchio più importante. Dal punto di vista aziendale la scelta appare comprensibile: perdere una parte del controllo sul nome Windows avrebbe potuto generare conseguenze imprevedibili per un brand costruito in oltre vent’anni di attività.

Per molti osservatori la vicenda rappresenta ancora oggi uno degli esempi più curiosi di conflitto tra tutela del marchio e terminologia tecnica utilizzata storicamente nell’informatica.

Da Lindows a Linspire: cosa rimane oggi di quel progetto

Dopo l’accordo con Microsoft, il sistema operativo Lindows cambiò nome e diventò Linspire. Anche la filosofia del prodotto si modificò progressivamente: l’attenzione si spostò dalla compatibilità diretta con il software Windows verso la semplificazione dell’esperienza Linux e la distribuzione delle applicazioni attraverso CNR.

Nel tempo Linspire ha attraversato acquisizioni, cambiamenti societari e trasformazioni tecniche. Il progetto esiste ancora in forme diverse rispetto all’idea originaria, ma il suo valore storico rimane notevole: molte delle sfide affrontate da Lindows continuano infatti a essere attuali. Basti pensare alla compatibilità applicativa, all’adozione desktop di Linux e la riduzione delle barriere d’ingresso per gli utenti meno esperti.

Guardando la vicenda con gli occhi di oggi emerge un aspetto interessante. Lindows non riuscì a mantenere tutte le promesse iniziali, ma identificò problemi reali e provò a risolverli con anni di anticipo rispetto al mercato.

In alcuni casi fallì, in altri anticipò tendenze che sarebbero diventate comuni molto tempo dopo: non è poco per un sistema operativo che molti appassionati di tecnologia non hanno mai sentito nominare.

Dove siamo arrivati oggi: la visione di Lindows era davvero azzeccata?

A distanza di 25 anni, l’idea alla base di Lindows appare molto meno irrealistica di quanto sembrasse nel 2001: la differenza è che oggi gli strumenti disponibili sono enromemente più maturi.

Wine continua a rappresentare il principale livello di compatibilità per l’esecuzione di applicazioni Windows su Linux e, nel corso degli anni, ha raggiunto un livello di affidabilità che all’epoca di Lindows sarebbe stato difficile perfino immaginare. Molti programmi Windows funzionano ormai senza particolari interventi manuali e numerosi giochi risultano utilizzabili con prestazioni spesso vicine a quelle ottenibili sul sistema operativo Microsoft.

Gran parte di questo progresso deriva dal lavoro congiunto di Valve e di CodeWeavers, azienda che da anni rappresenta il principale sostenitore commerciale del progetto Wine. Se Valve ha contribuito a trasformare Linux in una piattaforma credibile per il gaming grazie a Proton e Steam Deck, CodeWeavers continua a fornire una parte significativa dello sviluppo che finisce sia in Wine sia nello stesso Proton. Non è un caso che la società impieghi numerosi sviluppatori storici del progetto e che molti miglioramenti realizzati per CrossOver confluiscano successivamente nel codice sorgente di Wine.

L’arrivo di Proton nel 2018 ha cambiato ulteriormente lo scenario. Basato su Wine ma arricchito da componenti come DXVK e VKD3D-Proton, il progetto consente di tradurre le API grafiche DirectX verso Vulkan, permettendo l’esecuzione di migliaia di giochi Windows su Linux. In pratica, ciò che Lindows tentava di ottenere con applicazioni generiche è oggi realizzato con risultati spesso sorprendenti nel settore videoludico.

L’alternativa a Wine: la virtualizzazione dei programmi Windows su Linux

Accanto agli strumenti basati sulla compatibilità pura stanno emergendo anche approcci differenti. Uno degli esempi più interessanti è WinBoat, progetto che adotta una filosofia quasi opposta rispetto a Wine.

Invece di replicare le API Windows, WinBoat esegue una copia reale di Windows all’interno di una macchina virtuale basata su KVM e container Docker o Podman, integrando poi le singole applicazioni nel desktop Linux attraverso RemoteApp e FreeRDP. L’utente vede Word, Excel o altri programmi come normali finestre Linux, mentre in realtà l’esecuzione avviene su un’istanza Windows nascosta in background.

La soluzione non elimina la necessità di una licenza Windows e richiede più risorse rispetto a Wine, ma offre un vantaggio evidente: la compatibilità tende a essere molto più elevata perché il software gira realmente sull’ambiente per cui è stato progettato.

Oggi chi sceglie Linux dispone quindi di opzioni che all’epoca di Lindows semplicemente non esistevano. Può affidarsi a Wine per molte applicazioni desktop, utilizzare CrossOver per ottenere una configurazione più immediata e supportata commercialmente, sfruttare Proton per il gaming oppure ricorrere a soluzioni come WinBoat quando serve la massima compatibilità possibile. Il punto interessante è che la domanda a cui Michael Robertson cercava di dare risposta nel 2001 è rimasta la stessa: sono cambiati gli strumenti a disposizione per affrontarla.