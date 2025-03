Strano errore sta rendendo i Chromecast inutilizzabili per molti utenti

Secondo quanto segnalato da diversi utenti su Reddit e su altre piattaforme, i dispositivi Chromecast (di prima e seconda generazione) stanno affrontando uno strano errore che li rende inutilizzabili.

Le segnalazioni sembrano arrivare da diversi territori, dimostrando come il fenomeno non sia circoscritto a un’area precisa. Come riportato dal sito di Android Authority, nessun tentativo tra i più logici (come il riavvio del dispositivo, la cancellazione della cache o la reinstallazione dell’app Google Home) sembrano portare alla risoluzione.

Parte dei messaggi online parlando di un errore diverso che fa riferimento al fatto che il dispositivo non sia “attendibile” e che non può essere verificato. Questo sintomo potrebbe essere collegato al firmware obsoleto. In questi casi, il messaggio di errore fornisce solo un’opzione per chiudere la finestra di dialogo, il che significa che gli utenti non possono in alcun modo interagire con Chromecast.

A rendere ancora più misterioso quanto accaduto vi è il fatto che, i modelli più recenti come la terza generazione di Chromecast o Chromecast Ultra non presentano questo tipo di errore.

Chromecast inutilizzabili: Google ha abbandonato il supporto per i dispositivi più datati?

Online si stanno diffondendo diverse voci su quanto accaduto e, qualcuno, ha persino ipotizzato che Google abbia silenziosamente abbandonato il supporto per i modelli più datati. Sebbene si tratti di una semplice ipotesi, la compagnia di Mountain View ha già agito in modo simili nel passato, con una preoccupazione che dunque non è del tutto ingiustificata da parte di chi possiede tali prodotti.

Analizzando il messaggio di errore, l’ipotesi più accreditata resta comunque quella del bug. Se Google avesse pianificato di interrompere il supporto, avrebbe comunque già diffuso un annuncio ufficiale. Secondo gli esperti, il tutto potrebbe essere riconducibile a un errore di verifica del firmware, con una soluzione relativamente facile lato server.