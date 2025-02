Strumenti hacking USB: Apple rilascia aggiornamento critico per iPhone

Apple ha appena lanciato un nuovo aggiornamento software critico per iPhone e iPad che dovrebbe arginare una vulnerabilità critica legata a potenziali hacking USB.

Prima della patch correttiva, un malintenzionato dotato di appositi strumenti potrebbe di fatto aggirare la Modalità con restrizioni dei dispositivi Apple. Questa modalità è una sorta di “barriera di protezione” che, se aggirata, permette all’aggressore di accedere senza problemi a iPhone o iPad.

Bill Marxzak, esperto di cybersecurity che ha scoperto la falla, attraverso il suo account X ha invitato gli utenti ad aggiornare i propri dispositivi:

Update your iPhones.. again! iOS 18.3.1 out today with a fix for an ITW USB restricted mode bypass (via Accessibility) https://t.co/jcrsab7RGu pic.twitter.com/ER42QQcsLj

— Bill Marczak (@billmarczak) February 10, 2025