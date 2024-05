Nell'agenda Apple del 2026 ci sarebbe anche un iPad Mini OLED

Il 2026 potrebbe rivelarsi un anno di grandi novità per Apple. Non solo il tanto chiacchierato MacBook pieghevole (e dal costo potenzialmente esagerato), ma anche un iPad Mini di nuova generazione, questa volta però con display OLED.

Display OLED anche su iPad Mini e Air: il 2026 l’anno della svolta

Secondo le ultime indiscrezioni che giungono da ZDNET Korea, Samsung Display avrebbe ad aprile iniziato a sviluppare campioni di pannelli OLED da 8 pollici per un futuro tablet compatto dell’azienda di Cupertino. La produzione in massa, poi, dovrebbe prendere il via nella seconda metà del 2025. Samsung Display è già oggi un partner di Apple, fornisce infatti i pannelli OLED tandem del nuovo iPad Pro M4.

Nel report si legge poi che Apple potrebbe optare per un display OLED anche per un tablet della linea Air del 2026. Insomma, un anno caratterizzato da upgrade non indifferenti, come già suggerito da un altro articolo dello scorso autunno.

A proposito dell’Air, che quest’anno per la prima volta viene proposto in due misure, ZDNET precisa che l’adozione della tecnologia OLED nel 2026 potrebbe essere una esclusiva del modello da 11 pollici. Per la versione da 13 pollici, invece, se ne parlerà molto probabilmente nel 2027. A proposito di dimensioni, la diagonale del display dell’iPad Mini dovrebbe passare da 8,3 a 8,7 pollici.

Un upgrade caratterizzato anche dalla tecnologia OLED potrebbe portare nuovamente l’attenzione su un tablet Apple che, nonostante il nuovo look presentato con la 6ª generazione, ha fatto un po’ di fatica a catturare l’interesse. Principalmente per un prezzo forse eccessivo (in Italia sia parte da 609€ per la versione da 64GB).