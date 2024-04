Su Amazon fioccano le offerte: i prodotti tech imperdibili

È arrivato il momento di aggiornare il tuo arsenale tecnologico con prodotti che semplificano la tua vita e, cosa che non guasta di certo, fanno sorridere il tuo conto in banca. Ecco dunque alcune offerte tech ora disponibili su Amazon che non dovresti assolutamente farti sfuggire.

Le offerte tech su Amazon da non perdere

Al momento è il monitor più venduto su Amazon. Si tratta del 24ML60SP di LG, monitor Full HD da 24 pollici con altoparlanti stereo da 10W, frequenza d’aggiornamento di 75Hz e due porte HDMI. Quanto costa? Solo 109,99 euro, spedizione compresa.

Applica manualmente il coupon per risparmiare il 30% e, di conseguenza, pagare solo 32,19 euro l’hub USB-C di NOVOO con tutte le porte di cui hai bisogno, dall’HDMI all’USB-C.

Acquista il bundle Blink Outdoor per la sicurezza domestica. Include una telecamera e il campanello Blink Video Doorbell. Con lo sconto del 27%, completi l’acquisto a 69,99 euro, spedizione compresa.

Grazie al doppio sconto Amazon, bastano 25 euro per acquistare il power bank da 30.000mAh di VRURC con supporto alla ricarica rapida.

Con il coupon del 40% il localizzatore Bluetooth di Hendari costa solo 11 euro, spedizione inclusa. È compatibile anche con il network Dov’è di Apple, proprio come il più costoso AirTag.