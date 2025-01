Su Gboard arriva finalmente il tasto per annullare le modifiche

Quando un utente scrive rapidamente testi è fisiologico che commetta degli errori.

Proprio per questo motivo, gli strumenti di scrittura offrono varie soluzioni per modificare o ripristinare quanto appena digitato. Per esempio, la tastiera open source HeliBoard offre un comodo pulsante di annullamento. Curiosamente, almeno fino a questo momento, Gboard non offriva ancora qualcosa di simile. Fortunatamente, la situazione sembra essere destinata a cambiare in un futuro non troppo lontano.

I tester iscritti al programma beta di Google stanno iniziando a notare l’aggiunta di un nuovo bottone, il tanto atteso pulsante undo. Questo è apparso nella build 14.9.06.x, come riportato da 9to5Google, nonostante alcuni indizi riguardo questa potenziale implementazione siano già apparsi ben 18 mesi fa.

Il tasto per annullare le modifiche di Gboard è una svolta per chi scrive molto sullo smartphone

Allo stato attuale Google sembra essere alle prese con un test, per verificare il corretto funzionamento del pulsante. Per i fortunati che hanno accesso al nuovo bottone, è possibile personalizzare la tastiera Gboard aggiungendo lo stesso, come avviene con altri tasti opzionali (come quello di traduzione o quello per l’inserimento di emoji).

A livello pratico, dopo aver toccato la freccia indietro del pulsante di annullamento, Gboard annullerà l’ultima modifica e visualizzerà anche controlli separati undo (ovvero annulla) e redo (ripristina). In questo modo l’utente può spostarsi attraverso la cronologia delle modifiche, andando a individuare la versione del testo preferita. Questa sorta di storico del testo, secondo quanto emerso finora, viene cancellato quando un utente esce dall’app con cui sta interagendo attraverso la tastiera.

Google non ha apportato grandi modifiche negli ultimi mesi a Gboard, con l’ultima grande implementazione che risale all’estate 2023, con l’integrazione del correttore di bozze AI e lo strumento per la generazione di emoji.