Su X arrivano i video in 4K, ma non per tutti

X, il social di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, ha annunciato un importante aggiornamento che migliora nettamente la qualità dei video condivisi. Grazie a questa innovazione, gli utenti premium potranno presto caricare filmati in risoluzione Ultra HD fino a 4K, con un limite massimo di 8 GB per file. Questa mossa rappresenta un chiaro tentativo di competere con giganti come YouTube e Vimeo, offrendo agli utenti un’esperienza visiva senza precedenti.

Chi potrà postare video in 4K

La notizia è stata resa ufficiale dall’account di ingegneria della piattaforma, che ha spiegato come l’aggiornamento sarà inizialmente disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti. Successivamente, il supporto al 4K verrà esteso progressivamente a tutti gli abbonati premium. Questo rappresenta un significativo passo avanti rispetto all’attuale limite di risoluzione a 1080p. Parallelamente, si prevede che vengano rivisti anche i parametri relativi alla dimensione massima dei file, permettendo ai creatori di contenuti di caricare video più lunghi e di qualità superiore.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento guidata da Elon Musk, il quale mira a rivitalizzare la piattaforma e a incrementare il coinvolgimento degli utenti. Negli ultimi anni, X ha introdotto una serie di aggiornamenti significativi per migliorare l’esperienza video, aumentando progressivamente i limiti temporali dei filmati. Dapprima limitati a 60 minuti, ora gli utenti premium possono caricare video fino a tre ore, una funzionalità che ha già riscosso un notevole successo tra i creatori di contenuti.

Anche X punta sui video

Oltre al supporto per la risoluzione 4K, la piattaforma ha recentemente introdotto un feed dedicato ai video verticali, accessibile direttamente dalla home delle applicazioni mobili. Questa funzione mira a intercettare le abitudini di fruizione del pubblico più giovane, un segmento demografico sempre più attratto da formati video brevi e dinamici. Inoltre, l’aggiornamento potrebbe rappresentare un’opportunità per capitalizzare sulle incertezze riguardanti il futuro di TikTok negli Stati Uniti, consolidando così la posizione di X come alternativa credibile per i creatori di contenuti video.

L’introduzione del supporto ai video premium in 4K rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni della piattaforma nel competere nel mercato dei contenuti video di alta qualità.