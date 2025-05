La piattaforma di newsletter più popolare del momento, Substack, introduce una nuova funzione, ovvero la possibilità di effettuare streaming live audio.

Questo aggiornamento, che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana, consente ai creator di trasmettere in livestreaming senza l’obbligo di utilizzare la videocamera, offrendo un’opzione più rilassata e meno impegnativa rispetto ai tradizionali video in diretta.

Questa innovazione rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dell’ecosistema di Substack, rispondendo alle esigenze di chi preferisce mantenere un profilo più riservato durante le interazioni con i propri follower. La nuova modalità si presenta come una soluzione intuitiva e accessibile: gli utenti possono semplicemente disattivare la videocamera prima di avviare la diretta e, se lo desiderano, riattivarla in qualsiasi momento. Per gli ascoltatori, invece, restano invariate tutte le funzionalità interattive già disponibili nelle dirette video, come i commenti e le iscrizioni.

Dirette streaming audio: come cambierà Substack

Questo aggiornamento non solo migliora l’esperienza utente, ma amplia anche le possibilità di accesso alla piattaforma. Solo pochi mesi fa, a gennaio, Substack aveva già reso il servizio di live streaming disponibile a tutti i publisher, eliminando il requisito minimo di 100 abbonati paganti che in precedenza rappresentava una barriera significativa per molti siti presenti sulla piattaforma. Con questa nuova funzionalità, la piattaforma dimostra di essere in costante evoluzione per soddisfare le necessità di una comunità sempre più diversificata.

La strategia di Substack si allinea a un trend crescente nel mondo digitale: la personalizzazione degli strumenti di comunicazione. Offrendo una modalità anonima e meno invasiva rispetto al video, la piattaforma punta ad attrarre creator che desiderano un approccio più intimo e spontaneo. Questa opzione permette di concentrarsi esclusivamente sul contenuto, eliminando le distrazioni legate all’immagine e favorendo una connessione più autentica con il pubblico.

Per chi lavora nel settore del content marketing o per gli autori indipendenti, questa novità potrebbe rappresentare un incentivo significativo a utilizzare maggiormente la piattaforma. La possibilità di effettuare dirette audio consente di creare contenuti di qualità senza doversi preoccupare dell’aspetto visivo, rendendo la comunicazione più accessibile e meno stressante.