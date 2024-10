In tanti ricorderanno il Surface Laptop Go, il portatile entry-level di Microsoft. Non che abbia chissà quanti anni sulle spalle, visto che è stato gettato nella mischia abbastanza di recente, ovvero nel 2020. Ebbene, a distanza di quattro anni dal lancio, l’azienda di Redmond ha annunciato la fine del supporto software di questo preciso dispositivo.

Surface Laptop Go: Microsoft lo manda ufficialmente in pensione

Il Surface Laptop Go è arrivato sul mercato come una alternativa più economica, e ovviamente meno potente, del Laptop 3. E in effetti il prezzo di 550 dollari (per il mercato statunitense) era tra i suoi punti di forza, che però veniva completamente oscurato da una scheda tecnica non all’altezza delle aspettative.

A quella cifra si acquistava infatti un portatile con Intel Core i5 di decima generazione, 4GB di RAM e 64GB di archiviazione eMMC. Con una spesa extra di 150 dollari si poteva optare per la versione più performante, con 8GB di RAM e 128GB SSD, ma a quel punto, con un budget di 700 euro, c’erano soluzioni di gran lunga superiori.

Il Surface Laptop Go ha ricevuto complimenti dagli utenti (e anche dalla stampa) principalmente per il design compatto e leggero, ma la scarsa durata della batteria, il display a bassa risoluzione e altri compromessi hanno poi preso il sopravvento. Insomma, a distanza di pochi mesi dal lancio, tutti o quasi si sono visti costretti a bocciare il portatile “economico” di Microsoft.

Questo ha sicuramente contribuito alla decisione della società statunitense di interrompere il supporto software dopo solo quattro anni (via Neowin). Volendo fare un paragone con un dispositivo della stessa gamma, il Surface Laptop 3 ha avuto un ciclo di vita leggermente superiore, ovvero di cinque anni.

Ovviamente chi ha oggi tra le mani un Surface Laptop Go funzionante, non deve gettarlo via. Il dispositivo continuerà a funzionare come prima, ma non sarà più supportato da Microsoft.