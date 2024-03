Surfshark: la scelta ideale per una protezione totale con Antivirus e VPN

Quando usi internet, devi sempre stare attento a chi può spiare le tue attività, rubare i tuoi dati o inviarti messaggi indesiderati. Ci sono tanti modi per difendersi da queste minacce, ma nessuno offre protezione totale come Surfshark. Continua a leggere per saperne di più.

Surfshark One: il pacchetto perfetto per una protezione totale

Surfshark One è il nome del servizio che ti dà accesso a tutte le funzionalità di Surfshark, a seconda del piano che scegli. Ecco cosa contiene il pacchetto:

Una VPN che ti permette di cambiare il tuo indirizzo IP, di accedere a contenuti bloccati in alcuni paesi, e che cripta il tuo traffico, rendendolo invisibile a chiunque voglia spiarti.

Un generatore di identità e email fittizie, che ti aiuta a proteggere i tuoi dati personali quando ti registri a servizi online o fai acquisti.

Un blocco delle pubblicità, che ti fa risparmiare tempo e banda, evitando che il tuo browser si riempia di annunci fastidiosi e potenzialmente pericolosi.

Queste tre funzionalità sono incluse nel piano Starter, che costa solo 2,99€ al mese, con uno sconto del 73% sul prezzo originale per un abbonamento di 12 mesi. In più, se ti abboni ora, ricevi 2 mesi gratis, per un totale di 14 mesi di servizio.

Se vuoi ancora più sicurezza, puoi optare per il piano One, che aggiunge altre due funzionalità: l’antivirus e il motore di ricerca privato.

Questo piano costa 3,49€ al mese, con uno sconto del 77% sul prezzo originale per un abbonamento di 12 mesi. Anche in questo caso, se ti abboni ora, ricevi 2 mesi gratis, per un totale di 14 mesi di servizio.

Infine, se vuoi la massima protezione possibile, puoi scegliere il piano One+, che include la rimozione dei dati personali dai siti di ricerca e dai database aziendali. Il costo? 5,49€ al mese, con uno sconto del 75% sul prezzo originale. Anche con questo piano, ricevi 2 mesi gratis.

A questo punto, non ti resta che scegliere il piano che soddisfa le tue esigenze cliccando sul bottone qui sotto e abbonarti!