Sviluppare applicazioni Web accattivanti con Python e Mesop: garantisce Google

Per sviluppare rapidamente applicazioni ad uso interno, Google utilizza Mesop. Si tratta di un progetto che offre un ambiente intuitivo anche per chi è nuovo nello sviluppo di interfacce utente (UI), rendendo la creazione di applicazioni Web un processo semplice e veloce. Per sviluppare applicazioni Web accattivanti, è possibile sfruttare il lavoro svolto dagli ingegneri Google e condiviso su GitHub.

Gli autori di Mesop spiegano che il progetto è un framework UI che permette di predisporre interfacce usando codice Python idiomatico. Questo significa che sfrutta le caratteristiche del linguaggio in modo naturale ed efficace, rendendo il codice leggibile, manutenibile e facile da comprendere.

Come sviluppare applicazioni Web con Python e Google Mesop

Per chi ha familiarità con Python ma detesta la predisposizione delle interfacce grafiche, Mesop rende la creazione delle applicazioni Web un processo indolore. Il paradigma proposto da Mesop, infatti, è di immediata comprensione tanto da offrire componenti pronti all’uso che possono essere immediatamente integrati nelle applicazioni. Non c’è più bisogno di scrivere codice HTML, CSS e JavaScript.

Uno dei principali vantaggi di Mesop è il supporto per il cosiddetto hot reload: il browser può ricaricare automaticamente l’applicazione preservando lo stato corrente. Le modifiche al codice possono essere verificate in tempo reale, senza la necessità di aggiornare manualmente il browser.

Mesop offre un ricco supporto per i principali ambienti di sviluppo integrati (IDE), migliora la produttività e riduce il rischio di errori.

Come si può verificare nella home page di Mesop, bastano appena 10 righe di codice per scrivere una semplice applicazione Web usando soltanto Python.

Per provare Mesop, è possibile eseguire il codice direttamente su Colab. Abbreviazione di Google Colaboratory, Colab è un IDE basato sul cloud che consente di scrivere ed eseguire codice Python direttamente nel browser.

In alternativa, è ovviamente possibile installare e utilizzare Mesop in locale, seguendo alcuni semplici passaggi:

Eseguire il comando pip install mesop

Predisporre il file main.py ispirandosi a uno degli esempi disponibili.

ispirandosi a uno degli esempi disponibili. Avviare l’app con il comando mesop main.py

L’immagine in apertura è tratta da Google Mesop.