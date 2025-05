Svolta Google AI Mode: ora è accessibile a tutti negli USA

L’introduzione di Google AI Mode nella ricerca avanzata è finalmente stata ampliata all’intera utenza statunitense.

Dopo un periodo di test limitato tramite Google Labs, la funzione sperimentale che sfrutta l’Intelligenza Artificiale è ora disponibile senza restrizioni, promettendo di trasformare l’esperienza di ricerca con risposte dettagliate e personalizzate. Questo aggiornamento include nuove funzionalità che rendono la ricerca più completa ed efficiente.

Un elemento chiave di questa evoluzione è l’introduzione di schede visive avanzate. Queste schede forniscono informazioni immediate su luoghi e prodotti, come recensioni, orari di apertura e disponibilità nei negozi locali. Ad esempio, chi cerca ristoranti o negozi nelle vicinanze può ottenere risultati dettagliati in pochi secondi. Per gli appassionati di shopping online, l’AI Mode offre dati aggiornati in tempo reale, inclusi prezzi, promozioni attive e disponibilità locale.

AI Mode, Google Lens e ricerca continua: una pioggia di novità

Un’altra innovazione significativa è l’integrazione con Google Lens. Questa funzione consente agli utenti di puntare la fotocamera del proprio dispositivo su oggetti come libri o prodotti per ricevere suggerimenti personalizzati basati su ciò che stanno osservando. Con un database di oltre 45 miliardi di schede prodotto, aggiornato ogni ora, l’integrazione garantisce informazioni precise e sempre attuali. Questa tecnologia rappresenta un notevole passo avanti per chi desidera esplorare prodotti e servizi in modo visivo e interattivo.

La nuova AI Mode introduce anche la funzione di ricerca continua, progettata per migliorare la produttività degli utenti. Grazie a questa funzione, è possibile riprendere ricerche precedenti su desktop, visualizzando i risultati già ottenuti e proseguendo la conversazione con ulteriori domande correlate.

Parallelamente, Google sta conducendo test avanzati con un gruppo selezionato di utenti negli Stati Uniti, che inizieranno a visualizzare una scheda dedicata alla Google AI Mode direttamente nella barra di ricerca. Questo esperimento potrebbe rappresentare il preludio a un’espansione globale del servizio, aumentando ulteriormente la competitività di Google nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il contesto competitivo è particolarmente acceso, con aziende come OpenAI che hanno recentemente introdotto nuove funzionalità di shopping per ChatGPT. Questa funzione offre suggerimenti di prodotti corredati da immagini, recensioni e link per l’acquisto, il tutto gratuitamente. Tuttavia, l’approccio di Google si distingue per la sua integrazione nativa con strumenti già ampiamente utilizzati dagli utenti.